Durante la mañana del 8 de agosto fue rechazada la solicitud de sobreseimiento que interpuso Jesús Estrada Ferreiro contra el juicio en su contra por el caso de presunto abuso de autoridad y discriminación contra viudas de policías en Culiacán.

La decisión fue tomada por una Jueza de Control luego de casi dos horas de audiencia especial en que la parte defensora y autoridades estatales debatieron acerca de este recurso presentado por el ex Alcalde para desechar el caso.

En una sala ocupada por 47 de las 48 presuntas víctimas, la mayoría con la mirada fijada sobre la silla ergonómica en que posaba Jesús Estrada Ferreiro, era perceptible la tensión entre gran parte de presentes y el lado acusado.

El ingreso a la sala se retardó más de 20 minutos, y la apertura de la audiencia fue a las 9:35 horas para que cada víctima dijera su nombre completo, calidad en la que comparecía, así como su aprobación para ser representadas por un asesor jurídico victimal.

Tras más de 15 minutos de protocolo, la Juez autorizó la primera intervención al imputado Estrada Ferreiro quien respaldado en algunos artículos del código penal, argumentó que al no haber cometido tal delito, el sobreseimiento solicitado sería válido, luego, respaldado en su juicio personal, le suplicó a la Jueza que actuara con honestidad y rectitud.

Como respuesta, los agentes del Ministerio Público expusieron que la Jueza no podía admitir dicha solicitud, pues si lo hacía, debía pronunciarse acerca del caso con base en antecedentes de la investigación, lo cual no está permitido.

Además puntualizaron que en la etapa del proceso donde se encuentran, que es el juicio oral, no es posible valorar pruebas para sobreseer el caso; agregaron que ese recurso de incidente ya lo presentaron en una instancia previa y tampoco fue admitido.

El asesor victimal, más enérgico, pidió a la Jueza que no se “dejara contaminar” con los antecedentes que quería retomar la defensa en la solicitud de sobreseimiento, y propuso abrir una carpeta de investigación contra uno de los defensores, Josué Javier Ontiveros García, por buscar un recurso que era notoriamente improcedente, lo que pudiera llevarle a un castigo de tres meses a tres años de prisión.

En su intervención, Ontiveros García dijo que el recurso de incidente es un derecho de su defendido y él no puede negárselo, además de que la etapa del proceso aún era apta para pedir el desechamiento.

Nuevamente, Jesús Estada Ferreiro tomó la palabra y más que agregar al caso, aprovechó para señalar al Gobernador del Estado Rubén Rocha Moya, Secretario de Gobernación Enrique Inzunza Cázarez y a la Fiscalía General, la cual tachó de “monstruo” y “ente de corrupción”; acusó que las autoridades lo tienen en la mira, junto a “El Químico” Benítez o funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Tras cerrarse el debate a las 10:48, la Jueza negó el incidente de solicitud de sobreseimiento por incompetencia, pues ella no podía pronunciarse acerca de los antecedentes del caso, sin embargo, tampoco concedió la petición del asesor victimal en torno a consecuencias contra Josué Javier Ontiveros García.

Apenas conocer esta negativa tanto Ontiveros García como el otro abogado, Juan José Galindo Zavala, presentaron su renuncia como defensores de Jesús Estrada Ferreiro bajo el argumento de que tenían desacuerdos con su cliente sobre la estrategia de defensa.

Desanimado y conmocionado por el momento, Estrada Ferreiro expresó a la Jueza que no esperaba esa decisión de sus defensores, y le pidió que agendara la audiencia para nombrar a sus nuevos abogados en una fecha conveniente, pues dijo tener compromisos en la CDMX.

“(Renuncia de abogados) Ya había algún detallito por ahí que no son precisamente discrepancia de esto, pero bueno... No sé la verdad qué pasaría en el fondo, hay muchas cosillas que no cuadran, pero no quiero hablar mal de nadie”, expresó al salir de la audiencia.

De esta manera, el 9 de agosto a las 9:00 horas nombrará a quienes continuarán su proceso de defensa legal, mientras que el 18 de septiembre a la misma hora, afrontará la audiencia donde abrirá el proceso de debate de juicio oral en su contra, todo esto tras la negativa al desechamiento del juicio y la renuncia de sus abogados.