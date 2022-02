Juicio político a Estrada Ferreiro si no cumple con descuentos de ley en agua, advierte Adolfo Beltrán

Juicio político como opción al Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, si persiste en la postura de no aplicar descuentos del 50 por ciento a personas discapacitadas, jubiladas, pensionadas y adultas mayores, expuso el Diputado Adolfo Beltrán Corrales, al argumentar que se tiene que respetar lo que mandata la ley en este sentido.

“El tema del juicio político está vigente, es la herramienta que tenemos en el Congreso y si no cumple con la ley, una de las decisiones que se tendría que tomar en el Congreso es mandarlo a las comisiones por fuera e instaurar el juicio político”, dijo en relación a la conducta de Estrada Ferreiro.

“Le guste o no a Estrada tiene que hacerlo, y si no, vamos a hacer uso de los instrumentos legales, por un lado los ciudadanos en las instancias correspondientes, que es el Tribunal de lo Contencioso, y el Congreso a través de la ASE y a través del juicio político, tenemos que echar a andar las herramientas, no podemos dejar hacer a cada uno lo que quiera”, enfatizó.

De acuerdo con el legislador sin partido, el Ayuntamiento de Culiacán está gobernado por una persona que toma decisiones con el hígado o con los intestinos, afirmación que acompañó señalando que el Alcalde de la capital sinaloense no se pone en el lugar de los ciudadanos.

Los cobros se hacen desde la Junta de Agua Potable y Alcantarillado, por lo que de no respetarse pueden ser llamados a el gerente y el consejo de la junta a responsabilidad, habiendo dos frentes que pueden hacer valer la ley, que son el Congreso y la ciudadanía a la que no se le afecten sus derechos al no aplicarle el descuento

“Jesús Estrada sabe que no lo puede hacer”, reiteró en torno a no aplicar el descuento a estos grupos de la población en una reforma de ley que entró en vigor este jueves, una vez que el miércoles 9 de febrero se publicó en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa. Beltrán Corrales también destacó que el Alcalde al rendir protesta prometió valer y hacer valer la ley, por lo que reiteró que debe respetar el descuento en vigor.

También explicó que no se puede condicionar el pago de este descuento a otra prestación, como se expuso también el titular del Ejecutivo municipal, por lo que el Diputado explicó que la ley no lo considera así, solo al ser de esos cuatro grupos de personas establecidos el la ley son acreedores al descuento sin importar si tienen otro y de no respetarse pueden ir al Tribunal de lo Contencioso.

“Que no se haga tonto Jesús Estrada Ferreiro, siempre se le ha dado el descuento a los jubilados y pensionados, no es de ahorita, año con año la junta tiene excedente de más de 100 millones de pesos en sus estados financieros, ha sido la Junta de Agua Potable de Culiacán una institución que financía al propio ayuntamiento, si realmente la JAPAC estuviera quebrada, nosotros entenderíamos esa situación”, refirió sobre los comentarios del Alcalde de la necesidad de recaudar recursos.

El actual problema, indicó, es el que las familias tienen luego de la emergencia económica y sanitaria que inició en el 2020, por lo que pidió que se voltee a ver a la ciudadanía, también dijo que apoya las manifestaciones que el Diputado Serapio Vargas Ramírez anunció que se realizarían si Estrada Ferreiro sigue en la misma postura, pero se mantuvo en que también se agotaría el juicio político como el Congreso.

“Que no tiene dinero, pero ¿dinero para qué? si no tiene ningún programa para beneficio de los sinaloenses y miente Jesus Estrada que la JAPAC necesita dinero, los que necesitan dinero ahorita son los ciudadanos porque hay una difícil situación en México donde el poder adquisitivo en casi 7.5 por ciento”, subrayó.

Beltrán Corrales aseguró que en el municipio de Culiacán las autoridades no pueden decir que necesitan dinero si no hay un plan de trabajo, sino que Estrada Ferreiro se ha dedicado a hablar mal del Congreso de Sinaloa y de algunos diputados y diputadas, así como del proyecto del metrobús que no se ha concretado.