La suspensión que obtuvo el ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, no afecta al proceso de juicio político que está pendiente en el Congreso del Estado, afirmó el Diputado Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política.

“‘El Químico’ Benítez no goza de fuero, no tiene fuero”, recalcó.

“El amparo no quiere decir que ya esté liberado de responsabilidades, es parte del proceso que está siguiendo”, añadió.

Subrayó que la suspensión obtenida por Benítez Torres es en el proceso penal que hay en su contra, del que es ajeno el Congreso del Estado.

Este miércoles Noroeste publicó que el ex Alcalde de Mazatlán, “El Químico” Benítez obtuvo una suspensión a una parte del proceso judicial que enfrenta, pero este no evita que el también ex Secretario de Turismo, sea vinculado a proceso por la compra de dos vehículos que fueron rifados el Día de las Madres del año 2022, como lo recalcó Luis Noriega Ordorica, vicepresidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados en la zona sur de Sinaloa.

El 25 de octubre del 2022, Benítez Torres renunció a su cargo como Alcalde de Mazatlán, y más tarde fue nombrado por el Gobernador Rubén Rocha Moya, como Secretario de Turismo.

Dos días después, el 27 de octubre del 2022, Castro Meléndrez confirmó que el Congreso del Estado recibió dos solicitudes de juicio político.

El 7 de febrero del 2023, la Fiscalía General del Estado solicitó el desafuero al “El Químico”, posteriormente Rocha Moya le retiró el nombramiento como Secretario de Turismo.