Juicio político de Estrada Ferreiro es poco viable, dice el Diputado Gene René Bojórquez

El proceso de juicio político contra el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, iniciado por un grupo de la ciudadanía, es remoto, puede llevar mucho tiempo y no garantizar que al final se dictamine en contra del desempeño del Presidente municipal, indicó Gene René Bojórquez Ruiz, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso.

“Yo lo veo remoto, no deja de ser un tema que va a estar aquí en bocas de todos, porque obviamente es el Presidente municipal de la capital del estado, pero no lo veo, siendo francos, no lo veo con una viabilidad hasta el momento, tendríamos que entrarle a la revisión de los documentos y el análisis en las comisiones, pero ahorita con la información que se tiene yo no veo que proceda, pero todo puede pasar”, explicó.

Morena tiene apertura, consideró, detallando que el partido ha participado junto con el PAS en parlamentos abiertos en los que se ha podido discutir diferentes temas, mientras que la confrontación que ha habido con el Alcalde y el Congreso del Estado, abundó, lo han tomado por la vía legal para no ahondar en discusiones.

“Si los ciudadanos lo están presentando, que lo presenten con todas las pruebas contundentes para que el proceso se pueda llevar a cabo y que sea viable, porque hasta el momento hemos visto la solicitud de firmas”, mencionó al regresar al tema de la solicitud del juicio político, para el que se entregaron 10 mil firmas ciudadanas.

En la Junta de Coordinación Política, afirmó, se tocó el tema de la petición de la ciudadanía desde el momento que presentaron este procedimiento para juicio político, señalando que se tienen que escuchar a todas las voces, pero ahora queda esperar que el procedimiento se lleve a cabo conforme a la ley.

Lo que hay que tomar en cuenta son las discusiones que se tengan al anterior de las comisiones que puedan llevar a tener un dictamen a favor o en contra, que podría podría llevar todo el segundo periodo ordinario sesiones, o que podría abarcar, incluso, el tercero, también tendrá oportunidad de defenderse el Presidente municipal.

“Hasta el momento y con la información que tenemos, lo veo poco factible, pero ya serán las comisiones quienes decidan, para ver la factibilidad y someterlo al Pleno”, reiteró, por su parte, explicó, se coordina con el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro como representante del Distrito 17 que es, que tiene lugar en Culiacán.

Los problemas que hay, refirió, vienen desde la 63 Legislatura con quien fuera la Presidenta de la Junta de Coordinación Política que ahora preside Castro Meléndrez, a quien Estrada Ferreiro lo ha llamado como jefe de pandilla o el encargado de orquestar los movimientos en su contra.