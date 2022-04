Juicio político no preocupa a morenistas, esperan proceso transparente, dice Delegado estatal

Que las y los funcionarios públicos del partido que sean respondan a las exigencias de la ciudadanía o de lo contrario que se inicie un proceso de acuerdo a la ley, señaló el Delegado de Morena en Sinaloa, Manuel Guerrero Verdugo, una vez que señaló que desde la militancia de Morena están pendientes del proceso de juicio político contra Jesús Estrada Ferreiro, pero que no hay preocupación que estas denuncias se extiendan.

“Nosotros no tenemos ningún miedo, ningún temor, nosotros al contrario, alentamos para que las cosas se hagan de manera transparente, que se rindan cuentas a la población, que finalmente nos debemos a la población y que, reitero, todos los servidores públicos cumplan con su rol, cumplan su función”, declaró.

“No tenemos ningún miedo, no hay temor, al contrario, nosotros velamos por que las cosas se hagan de la mejor manera, con la mayor transparencia, que sea de cara a la gente, etcétera, si a algún compañero se le hace alguna investigación, que bueno que se le haga, el resultado de ello, ya se verá, pero entre más transparentes sean las cosas, mucho mejor”, agregó.

Sin señalar su postura a favor o en contra del proceso que se realiza al Alcalde de Culiacán, el Delegado de Morena indicó que desde la militancia del partido tienen que ser muy respetuosos de la ley y que en caso de que se infrinja la ley que se someta a los procesos que debe de hacerse de acuerdo a lo que está legislado.

“Todos los servidores públicos, independientemente del partido al que pertenezcan deben de regirse por lo que está establecido en la normatividad, en las leyes, en los reglamentos, etcétera, y servir a la gente con decoro, con respeto, buscando siempre el bienestar de la gente”, subrayó.

En el caso de Morena, detalló, es todavía mayor la exigimos para sus compañeros y compañeras que están en un puesto público, de que sean en extremo respetuosos de la legalidad y que lleven los valores de no mentir, no robar y no traicionar, los cuales apuntó que deben de regir su conducta.

Una vez iniciado el proceso, Guerrero Verdugo señaló que la militancia está a la expectativa, entendiendo que es un proceso que está en el Congreso y sigue su curso, esperando que se defina los siguientes pasos y se desahogue el asunto, mientras el resto de alcaldes y alcaldesas están pendiente.

“Nosotros vamos a ser muy respetuosos de lo que se defina, tenemos mucha confianza en los legisladores, tenemos la confianza en que son compañeros todos que tienen una alta responsabilidad, son compañeros que tienen un sentido o social, humanista, están formados, muchos de ellos tienen experiencia legislativa, tenemos confianza en que lo que resuelva el Congreso, lo va a resolver bien”, reiteró.