Para el ex Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, su proceso penal por presunto abuso de autoridad y discriminación no debería seguir en pie pues, aseguró, no tiene sustento.

“No es una audiencia que deba llevarse a cabo, pero yo vine por respeto y porque fui citado para ello, porque es nulo todo lo que está actuado ahí, no puede seguir actuando, no debería seguir”, declaró a su llegada al Centro de Justicia.