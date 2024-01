CULIACÁN._ La audiencia inicial contra ex funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por un proceso en su contra acusados de la presunta compra irregular de equipos de cómputo, caso 1678/2023, se abrirá hasta marzo, después de que el juez de control reprogramó el juicio.

La nueva fecha, el 6 de marzo a las 10:00 horas, para celebrarse en la Sala A de la Sede de Justicia Penal en la zona centro, se decidió después de que los abogados defensores de los ex funcionarios informaron que no tenían en su poder las carpetas de investigación con el contenido de la acusación, por lo que no podían realizar una defensa adecuada.

En esta nueva acusación, los señaladas son Jesús Madueña Molina, Rector separado del cargo; Salvador Pérez Martínez, ex Secretario de Administración y Finanzas de la UAS; Soila Maribel Gaxiola Camacho, ex directora de Planeación y Desarrollo; Óscar Orlando Guadrón, ex director de Proyectos Especiales; Héctor Melesio Cuén Díaz, ex director de Bienes y Suministros; y Jorge Pérez Rubio, ex director de Construcción y Mantenimiento.

La defensa alegó que comenzaron a recibir las copias del expediente a partir del 5 de enero, y no lograron tener la carpeta completa que consta de 18 tomos y 13 mil fojas.

En ese sentido, solicitaron que la reprogramación de la audiencia fuera, como mínimo, por un plazo de tres meses para hacer una defensa adecuada.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado señaló ante el Juez que los litigantes actúan de forma dilatoria y pidieron que se abriera la audiencia, pues consideraron que habían condiciones para ello.

Adán Alberto Salazar Gastélum, Juez de Control, atendió la solicitud para reprogramar la audiencia, pero dio hasta el próximo 6 de marzo para retomar la cita.

Además, pidió a los defensores que avisen con tiempo cualquier cambio en las designaciones, pues en el caso de Jesús Madueña y Héctor Melesio Cuén Díaz, fue Milton Ayala Vega quien recogió el expediente, pero Miguel Luna Sosa se presentó al juicio, pues lo nombraron de última hora.