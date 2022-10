$!Juliana Zepeda es la primera ciudadana en recibir el Premio a la Mujer Rural Sinaloense

La señora Juliana Vega, su abuela, fue quien le preguntó si quería aprender a moldear el barro.

“Y fue ahí donde yo empecé a moldear desde ocho a nueve años”, recordó.

El oficio lo siguió ejerciendo con su marido, con quien estuvo casada durante 50 años y tuvieron nueve hijos.

“En ese transcurso de 50 años, él falleció, yo quedé sola, y yo creí que todo terminaba ahí, pero no, la mano de mis hijos, ellos me han apoyado mucho, les doy las gracias”, expresó.

“Ya mi esposo va a ser cuatro años que falleció, pero yo con mucho gusto estoy haciendo mi trabajo, mi dedicación porque me gusta. Es muy bonito, es muy bueno trabajar porque el barro me sirve como un deporte, yo me relajo, y si no estoy haciendo, pues me siento, pensando cosas y así no, yo trabajando me dedico a lo mío”.

Como parte del reconocimiento, Zepeda Pérez recibió una medalla que muestra en una de sus caras el escudo de Sinaloa, y en la otra, el escudo del Congreso del Estado; un diploma, y un premio en efectivo por 25 mil pesos.