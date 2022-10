$!Juliana Zepeda es la primera ganadora del Premio a la Mujer Rural Sinaloense

“Me gusta mucho saber. Cuando uno lee un libro, aprende cosas. La gente me dice: ‘Usted todo lo arregla’, pero es que yo en todo me fijo y lo hago”, expresó.

Cuando estuvo en primaria, solo llegó a quinto grado. Ni siquiera se inscribió en sexto porque tendría una nueva maestra. El profesor que le dio quinto grado le apoyaba con lápices y libretas. Ya no tendría ese apoyo. Sin embargo, la iniciativa de saber la impulsó para terminar la primaria en el sistema abierto, y la secundaria también la concluyó de esa manera.

La enseñanza, dice, se le da, pues no solo muestra a sus nietos y bisnietos cómo hacer figuritas de barro, sino que de algunas escuelas de Mocorito hacen viajes hacia su casa y ella enseña a los alumnos durante el tiempo que permanecen ahí.

La alfarería, dice, no es un oficio de todo el año, solo de enero a junio, pues las lluvias no permiten trabajar. Aunque termine la temporada, luego vienen las equipatas. Además, si alguien le encarga una olla y le dice que irá a recogerla en tal fecha, ella no la vende ni aunque le salga otro cliente y haya tiempo para hacer otras ollas.

“La palabra es la que vale. Los pedidos se entregan a quienes hacen los pedidos”, subraya.

Entre que hacía la olla y explicaba el proceso de producción, la señora Juliana recuerda cuando había mucha demanda. Junto con su esposo hacían hasta 18 ollas por día.