Julio Alfonso Castro asume presidencia de la Federación de Abogados de Sinaloa

CULIACÁN._ En un acto marcado por un llamado a la recuperación de la paz y el fortalecimiento del Estado de Derecho, la Federación de Abogados de Sinaloa llevó a cabo la renovación de su mesa directiva, donde Julio Alfonso Castro López asumió la presidencia de la organización.

Al rendir protesta este sábado, el nuevo presidente de la FAS reconoció que el País atraviesa retos inéditos como la digitalización, la violencia de género y la desconfianza en las instituciones judiciales.

Castro López instó a sus colegas a no ser “espectadores pasivos” y a actuar como agentes de transformación social.

“La ética profesional es nuestra brújula. Sin ella, el derecho se convierte en letra muerta”, afirmó.

En representación del Gobernador Rubén Rocha Moya, Jorge Daniel Calderón Sánchez, director de Asuntos Jurídicos del Estado, fue el encargado de tomar la protesta de ley a la nueva directiva, reafirmando el compromiso del gobierno para trabajar de manera coordinada en la defensa del orden jurídico y los derechos humanos.

Durante su intervención, Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, también señaló que Sinaloa atraviesa una tragedia desde hace 20 meses, lo que ha resultado en la pérdida de la libertad y el cierre de cientos de empresas en Culiacán.

“Nosotros no somos enemigos del Gobernador. No somos enemigos de ningún servidor público, simple y sencillamente cumplimos nuestra función”, dijo en el mensaje dirigido al representante de Rocha Moya.

Por su parte, el presidente saliente de la FAS, Ramón Alberto Velderrain Armenta, agradeció el apoyo de los colegios integrados durante sus dos años de gestión, destacando el crecimiento de la membresía y la unidad lograda en el sector.

Velderrain Armenta enfatizó que la Federación debe trabajar de la mano con la sociedad y el gobierno, sin estar divorciados de las instituciones.

Durante la ceremonia, representantes del gremio manifestaron su preocupación por la situación de inseguridad que atraviesa la entidad, exigiendo a las autoridades resultados concretos en materia de justicia y protección ciudadana.

El evento contó con la asistencia de figuras clave como la Magistrada Lucila Ayala de Moreschi; el General de Brigada de la Guardia Nacional, Julices Julián González Calzada; y representantes de la Alcaldía de Mazatlán y diversos colegios de abogados de Sonora y Sinaloa.