Julio Berdegué descarta buscar la gubernatura de Sinaloa en 2027

El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, descartó tener intenciones de buscar la candidatura al Gobierno de Sinaloa para el proceso electoral de 2027.

Durante una conferencia de prensa ofrecida este viernes en Culiacán, el funcionario federal fue cuestionado sobre su posible aspiración política dentro de Morena, a lo que respondió de manera tajante.

“No pierdan el tiempo con eso, son tonterías. Cero”, expresó Berdegué Sacristán, acompañado del Gobernador Rubén Rocha Moya.

El titular de la Sader ha sido mencionado en círculos políticos y partidistas como posible perfil para la sucesión estatal, debido a su cercanía con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, con esta declaración negó cualquier interés en contender.

El proceso electoral de 2027 en Sinaloa contempla la renovación de la Gubernatura, las 20 alcaldías y el Congreso del Estado, además de coincidir con las elecciones federales intermedias en las que se renovará la Cámara de Diputados, con siete distritos en disputa en la entidad.

Hasta el momento, Morena no ha definido los lineamientos ni los tiempos para el proceso interno de selección de candidaturas rumbo a esa elección.