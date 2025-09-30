Julio Berdegué visitará Sinaloa a más tardar la próxima semana para abordar temas del campo

El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural federal, Julio Berdegué Sacristán, llegará a Sinaloa a más tardar la próxima semana para dar seguimiento a los compromisos del Gobierno federal con los productores locales, informó el secretario de Agricultura y Ganadería del estado, Ismael Bello Esquivel.

En entrevista con medios de comunicación, Bello Esquivel confirmó que la visita del funcionario federal se centrará en la atención de los asuntos instruidos por la Presidenta Claudia Sheinbaum, principalmente la comercialización del maíz producido por los agricultores sinaloenses este año.

Durante su estancia, Berdegué revisará el pago de los 500 pesos del apoyo autorizado por Presidencia para la comercialización de 400 mil toneladas de maíz, así como el incentivo adicional de 200 pesos por cobertura, otorgado por el Gobierno del Estado.

El Secretario estatal indicó que también se abordará la posibilidad de incorporar a Sinaloa en los apoyos al sector ganadero que se aplican en otras entidades, como lo mencionó la Presidenta Sheinbaum durante su reciente visita a Mazatlán, con el objetivo de definir la manera en que este respaldo podría implementarse en la entidad.

Bello Esquivel destacó que la visita de Berdegué representa una oportunidad para atender de manera directa las situaciones pendientes que enfrentan los productores y garantizar que los apoyos lleguen de manera efectiva a los beneficiarios.

Con esta agenda, tanto el Gobierno federal como el estatal buscan fortalecer el sector agropecuario en Sinaloa, priorizando la atención a los agricultores y ganaderos que dependen de estos programas para su sustento y desarrollo económico, y atender temas que arrastran desde ciclos anteriores, destacó Bello Esquivel.