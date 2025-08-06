Julio cerró con 39% más precipitación de lo normal en Sinaloa; se espera más lluvia para agosto: PC

El pasado mes de julio finalizó con un registro de 230.7 milímetros de precipitación acumulada por las lluvias, lo cual supuso un 39 por ciento de lluvia por encima de lo normal en Sinaloa, informó Protección Civil.

En total, el promedio histórico de acumulados en la entidad se rebasó en 59.8 milímetros durante el séptimo mes del año, según el instituto.

El titular de la dependencia, Roy Navarrete Cuevas, destacó que para el mes de agosto continúan las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional sobre precipitaciones por encima de lo habitual.

Sin embargo, advirtió, hay otros modelos que suponen que esto podría ser contrario, y que hayan menos lluvias de la media.

”Hay algunos modelos de pronóstico, como el europeo, que lo marcan por debajo que es lo normal, eso no quiere decir que no vaya a llover, según ese modelo de pronóstico, pero nosotros nos sujetamos a lo que emiten quienes administran el tema meteorológico de nuestro País, que es el Servicio Meteorológico Nacional”.

”Ha sido más acertado el Servicio Meteorológico Nacional. Con base a la proyección, por ejemplo, de julio, fue mucho más acertado lo que es el Servicio Meteorológico Nacional que los modelos de pronóstico que se siguen que es el americano y también el europeo”, refirió Navarrete Cuevas.