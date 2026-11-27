CULIACÁN._ De la atención a colonias populares a la dirigencia municipal del PRI, y posteriormente a una candidatura por el Partido Verde Ecologista de México, Julio César Osuna Chaidez construyó una trayectoria política de casi dos décadas en la administración pública y la vida partidista de Culiacán.

La carrera del político, asesinado este viernes 27 de noviembre, comenzó en el Ayuntamiento de Culiacán, donde se desempeñó como regidor durante el periodo 2008-2010. Posteriormente ocupó distintos puestos relacionados con la gestión territorial y la asistencia social, hasta convertirse en uno de los funcionarios que transitaron por administraciones municipales y estatales.

De acuerdo con su ficha curricular presentada ante el Instituto Nacional Electoral en 2024, era licenciado en Administración de Empresas y declaró contar con 19 años de experiencia en el servicio público.

Entre enero de 2014 y diciembre de 2016 fue director de Atención a Colonias del Ayuntamiento de Culiacán, área desde la que tuvo contacto con las necesidades de sectores populares y comunidades del municipio.

Después, de enero de 2017 a marzo de 2018, encabezó la Dirección General del Sistema DIF Municipal de Culiacán, organismo encargado de programas y servicios de asistencia social.