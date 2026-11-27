CULIACÁN._ De la atención a colonias populares a la dirigencia municipal del PRI, y posteriormente a una candidatura por el Partido Verde Ecologista de México, Julio César Osuna Chaidez construyó una trayectoria política de casi dos décadas en la administración pública y la vida partidista de Culiacán.
La carrera del político, asesinado este viernes 27 de noviembre, comenzó en el Ayuntamiento de Culiacán, donde se desempeñó como regidor durante el periodo 2008-2010. Posteriormente ocupó distintos puestos relacionados con la gestión territorial y la asistencia social, hasta convertirse en uno de los funcionarios que transitaron por administraciones municipales y estatales.
De acuerdo con su ficha curricular presentada ante el Instituto Nacional Electoral en 2024, era licenciado en Administración de Empresas y declaró contar con 19 años de experiencia en el servicio público.
Entre enero de 2014 y diciembre de 2016 fue director de Atención a Colonias del Ayuntamiento de Culiacán, área desde la que tuvo contacto con las necesidades de sectores populares y comunidades del municipio.
Después, de enero de 2017 a marzo de 2018, encabezó la Dirección General del Sistema DIF Municipal de Culiacán, organismo encargado de programas y servicios de asistencia social.
En agosto de 2018 se incorporó al Gobierno de Sinaloa como director de Organización Social de la Secretaría de Desarrollo Social, cargo que desempeñó hasta mayo de 2020. Durante ese periodo también coordinó las jornadas Puro Sinaloa.
Su carrera política estuvo ligada principalmente al Partido Revolucionario Institucional. Entre junio de 2020 y octubre de 2022 fue delegado en funciones de presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Culiacán.
Antes de dejar esa responsabilidad, también participó como candidato suplente a Diputado federal en 2018 y había contendido por una regiduría de representación proporcional en 2016.
Posteriormente, entre noviembre de 2022 y febrero de 2024, se desempeñó como asesor parlamentario del Grupo Plural en el Congreso del Estado de Sinaloa.
Dejó el PRI y buscó la Alcaldía con el Verde
En 2024, Osuna Chaidez apareció en la contienda electoral como candidato del Partido Verde Ecologista de México a la Presidencia Municipal de Culiacán, después de desarrollar buena parte de su trayectoria política dentro del PRI.
Entre sus propuestas para el municipio planteó instalar más casetas policiales, incrementar el número de elementos de seguridad y crear estaciones de bienestar que concentraran servicios de Policía Municipal, Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil.
También propuso fortalecer la infraestructura de agua potable, construir una nueva planta potabilizadora y atender los problemas de movilidad y contaminación de arroyos.
Aunque no obtuvo la Presidencia Municipal, llegó al Cabildo de Culiacán como regidor de representación proporcional para el periodo 2024-2027.
En la integración de las comisiones permanentes del Ayuntamiento, presidió la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, además de participar como vocal en las comisiones de Pesca y Acuicultura, Juventud y Deporte, y Protección Civil.
Ese mismo año fue registrado como candidato suplente a senador por el PVEM, en la fórmula encabezada por Jesús Valdés Palazuelos de acuerdo a la plataforma Saber Votar, sin embargo el suplente oficial en esa fórmula fue Jesús Manuel Martínez Buelna.
El asesinato del regidor ocurre en medio de la crisis de violencia que enfrenta Sinaloa desde septiembre de 2024