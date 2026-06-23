Justifica Salud controles de acceso y vigilancia en el Hospital Regional No. 1 del IMSS

Las medidas de seguridad implementadas en el Hospital Regional No. 1 del IMSS en Culiacán buscan reforzar el control de medicamentos y proteger tanto a pacientes como a trabajadores de la institución, aseguró el Secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo.

Explicó que actualmente se realiza una supervisión de distintas áreas estratégicas del hospital, entre ellas farmacia, laboratorios, banco de sangre y los accesos para pacientes y familiares.

Indicó que el Hospital Regional No. 1 concentra una de las mayores capacidades de abasto de medicamentos dentro del sistema del IMSS en la entidad, por lo que consideró necesario fortalecer los mecanismos de vigilancia para evitar irregularidades en la distribución y salida de insumos.

“Es una medida adecuada para regular el flujo de pacientes y sobre todo que no haya salida de medicamentos”, expresó.

Al ser cuestionado sobre la presencia de elementos de seguridad y si ésta podría mantenerse de manera permanente, recordó que en años anteriores se registraron incidentes relacionados con el manejo de medicamentos, algunos de los cuales derivaron en investigaciones y procedimientos legales.

Por ello, señaló que la protección de los fármacos es una prioridad para las autoridades federales y para el propio instituto, con el fin de garantizar que los tratamientos lleguen a los derechohabientes que los requieren.

Durante la entrevista también fue cuestionado por las inconformidades de familiares de pacientes, quienes han señalado que las nuevas disposiciones les impiden permanecer en áreas cercanas a urgencias, ingresar alimentos o resguardarse dentro del hospital mientras esperan información de sus familiares.

Ante estas quejas, afirmó que revisarán la situación con las autoridades delegacionales del IMSS, aunque pidió comprensión a los usuarios mientras continúan las medidas de control.

“Es para cuidarlos a ellos también, cuidar la seguridad del hospital y sobre todo que ellos tengan la tranquilidad de que los medicamentos van a estar ahí para ellos”, señaló.

Las restricciones de acceso y los operativos de vigilancia han generado largas filas y tiempos de espera para familiares de pacientes en las instalaciones del hospital durante los últimos días.