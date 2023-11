Luego de que una menor indígena dio a luz en un lote baldío en Guasave, el Secretario de Salud Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, trató de justificar con que la joven acudió a un Centro de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social y que en ese espacio no atienden partos.

De acuerdo a la declaración del funcionario, la joven debía ser trasladada a un espacio que sí pudiera atenderla en su parto.

“El tema de esta joven de 15 años no es que se le negara la atención, es que llegó a una unidad donde no se atienden partos. Ella acudió a un Centro de Salud y en ellos no se atienden los partos, por eso se le dijo que fuera a otra institución”, mencionó el titular de Salud Sinaloa este martes en la conferencia La Semanera del Gobierno estatal.

Mientras el Secretario vertía su declaración fue interrumpido por el Gobernador Rubén Rocha Moya, quien cuestionó si no existía personal médico en el Centro de Salud para atender a la menor.

“No hay justificación de que no se atendiera, ahí había un médico y es mucho mejor que fuera atendida por un médico a que la dejaran ir sola sin atención, si ya estaba a punto de parir, pero es la sensibilidad de la que les digo, hace falta esa atención”, refutó el Gobernador.

“No debe de ocurrir esto, si va a un centro de salud con que haya un médico o una enfermera que haya”.