Juventud toma el centro de la Agenda 2030 en Sinaloa: instalan comité estatal desde SEBIDES

Culiacán, Sinaloa, 5 de mayo de 2026.– Como parte del impulso que el Gobierno del Estado de Sinaloa brinda al desarrollo integral de las juventudes, y atendiendo el compromiso del secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Omar López Campos, de generar espacios reales de participación para las nuevas generaciones, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) llevó a cabo la instalación del Comité Estatal para el Fomento de la Agenda 2030, fortaleciendo así la vinculación entre las y los jóvenes y las políticas públicas orientadas al bienestar y la sustentabilidad.

A través del programa Juventudes 2030, esta estrategia busca mantener un acercamiento permanente con las y los jóvenes sinaloenses, promoviendo su involucramiento en iniciativas que impacten de manera positiva a sus comunidades y contribuyan al desarrollo sostenible del estado.

Durante la reunión, encabezada por el secretario Omar López Campos, se presentó formalmente a las y los integrantes que conformarán este órgano de trabajo, destacando la participación de funcionariado estatal y jóvenes que han impulsado proyectos con impacto social y ambiental dentro de las distintas generaciones del programa.

El comité quedó integrado por Omar López Campos, secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, quien asumirá la presidencia; Christian José Rodríguez Beltrán, como coordinador general de Juventudes 2030; el subsecretario de Desarrollo Sustentable, Francisco Javier Barrón Aguayo; la subsecretaria de Evaluación y Planeación, Nicte Loí Ceceña Romero; el subsecretario de Bienestar, Jesús Askanio Salomón Saiz; así como Dalia Aguayo Aguilera, María Fernanda Ruiz García y Armando Vega Corrales, jóvenes representantes cuyos proyectos han destacado por su aportación al bienestar colectivo y al desarrollo comunitario.

Una vez realizada la presentación de las y los integrantes, se dio paso a la instalación formal del Comité Estatal, con la aprobación de su estructura operativa y de los mecanismos de coordinación que permitirán dar seguimiento puntual a las acciones impulsadas desde Juventudes 2030.

Acto seguido, se expusieron las líneas de trabajo que marcarán la ruta de este esfuerzo, entre ellas la realización de sesiones mensuales para evaluar avances, el acompañamiento a proyectos desarrollados por las juventudes participantes y la revisión periódica de resultados para fortalecer el alcance de las acciones implementadas.

Durante el encuentro también se compartieron planteamientos orientados a consolidar una agenda de colaboración entre sociedad y gobierno, donde las juventudes tengan un papel activo en la construcción de propuestas enfocadas al bienestar social, la sostenibilidad y la transformación positiva de sus entornos.

La instalación de este comité representa un paso firme para seguir construyendo espacios de participación efectiva, donde el talento, la visión y el compromiso de las juventudes sinaloenses sean parte fundamental en la toma de decisiones y en la generación de soluciones para el presente y futuro del estado.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de SEBIDES, refrenda su apuesta por una juventud participativa, consciente y comprometida con la construcción de un Sinaloa más sustentable, incluyente y próspero.