Karim sueña con ser chofer de camión y espera a los Reyes Magos con ilusión

CULIACÁN._ Karim Alfonso tiene 10 años, estudia sexto de primaria y vive en Culiacán. Cuando no está en la escuela, suele pasar el tiempo jugando Free Fire en el celular, muchas veces acompañado de su prima, con quien comparte partidas y risas.

En la escuela, dice que le va bien, aunque entre bromas reconoce que algunas clases se le hacen más fáciles que otras. Sus favoritas son las de matemáticas, especialmente cuando toca hacer sumas y restas, porque dice que es en lo que más disfruta concentrarse.

Cuando juega con sus compañeros, participan en actividades que la maestra propone, como partidas de Uno, aunque a veces también aprovechan para jugar futbol. Entre niños, el recreo se convierte en un espacio para convivir, descansar y competir sanamente.

Este año, Karim ya tiene clara su lista para los Reyes Magos: quiere una bicicleta y dos tráileres de juguete, objetos que imagina usar en sus juegos de carreras y de conducción.

A Santa Clos ya le escribió su carta, donde pidió una tablet, aunque también quería solicitar una tarjeta para Free Fire, pero se le olvidó incluirla. Por eso, reconoce entre risas, quizá aún pueda pedirla para Reyes Magos.

También disfruta ver televisión de vez en cuando. Entre sus programas favoritos están Henry Danger y los videos de “Suko”, un creador de contenido de Free Fire que sigue en YouTube. A veces comparte estas tardes con su prima, con quien convive cuando las visitas coinciden.

Karim ya tiene pensado lo que quiere ser de grande: chofer de camión urbano en Culiacán. Le gustaría dedicarse a conducir porque, explica con seguridad, “ganan bien”.

No le asusta el tráfico ni la idea de manejar entre coches; al contrario, le gustan los vehículos y se imagina recorriendo las rutas de la ciudad.

Además de los regalos materiales, Karim tiene un deseo especial para este Día de Reyes: “Que me vaya bien en la escuela”.

Para él, aprender y mejorar sigue siendo importante cuando piensa en el futuro que quiere construir.



LA CAMPAÑA

Por segundo año consecutivo, la campaña Sé Un Rey Mago se realiza en coordinación de Noroeste con el colectivo de buscadoras Sabuesos Guerreras. En esta edición, las historias están dirigidas a niñas y niños de familias que han sido tocadas por la desaparición de un ser querido.



PARTICIPE

Los donativos pueden entregarse en las oficinas de Noroeste Culiacán, ubicadas en Ángel Flores 282 Oriente, colonia Centro. La recepción estará abierta hasta días antes del Día de Reyes.