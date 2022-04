Kenia Ponce, docente discriminada por su orientación sexual, pide que intervenga el Rector de la UAS para el cese de agresiones

Que el Rector Jesús Madueña Molina intervenga en los actos de discriminación y agresiones que la docente Kenia Ponce, de la Facultad de Psicología, ha recibido durante 4 años y pese a tener denuncias, el hostigamiento por su orientación sexual no ha cesado, por lo que acompañada del colectivo Sinaloa Incluyente, pide intervención de la máxima autoridad de la UAS.

“He vivido esta situación de discriminación y violencia desde hace ya 4 años, yo tengo denuncias ante el Ministerio Público, en Derechos Humanos, he entregado cartas al área de jurídico de la UAS, he ido a todas las instancias internas de la UAS y el Doctor Madueña, que en su momento fue Secretario General de la UAS estaba informado, incluso encabezó una comitiva que mandó el Rector Eulogio Guerra para que solucionaran la situación”, relató.

Sin embargo, el hostigamiento no se ha detenido, por lo que al conocer la situación, Ponce decidió enfatizar el llamado para que terminen los actos de discriminación y señalamientos en su contra, ahora con un nuevo oficio para que atienda atienda la situación, destacando que lo han querido ver como tintes políticos.

“Yo hago un llamado al Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y le digo que esto no es algo político, que se está violentando mi vida, que estoy mal en mi centro de trabajo, emocional y psicológicamente, hay una persecusión y hostigamiento por parte de compañeros de la facultad, la Directora sabe lo que está ocurriendo, hay una campaña de desprestigio en mi nombre”, destacó.

El desprestigio a su vida y carrera, detalló, sobretodo por su orientación sexual, aunque al ejercer su vida sexual plena no dañe a nadie más, indicó que ha sido blanco de las señalamientos en su contra. Las agresiones han sido también a su patrimonio, ya que dañaron su vehículo y un estudiante intentó agredirla físicamente dentro de la institución.

“En las redes sociales se me llama perra, zorra, lesbiana. Yo creo que es importante que el rector intervenga y ponga un alto, pero que ponga un alto de verdad porque de pronto me mandan llamar y me piden que me calle, que guarde silencio y yo no me voy a callar porque está de por medio mi vida, antes que todo está mi vida”, apuntó.

Para ser una institución de educación media superior y superior, consideró que hay poco respeto a las libertades y derechos humanos, ya que ante la situación que pasa desde hace 4 años, teniendo 6 dando clases, no se le ha permitido desenvolverse libremente, las agresiones vienen principalmente de personal docente y administrativo.

Tiago Ventura, de Sinaloa Incluyente, reiteró el llamado para que se le dé una solución a la situación de la docente, que ha avanzado a nivel personal y familiar, además de laboral, reprobando que se siga discriminando por orientación sexual e identidad de género, por lo que señaló que la UAS debe tomar cartas en el asunto y capacitar al personal con perspectiva de género y derechos humanos.