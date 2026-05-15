$!Kevin AMF en Culiacán genera largas filas por boletos para el Mundialito

Culiacán vibró este viernes con la respuesta masiva de la ciudadanía para obtener un lugar en el próximo concierto del artista Kevin AMF, desde las 08:00 horas. Los patios del Ayuntamiento de Culiacán se vieron llenos por largas filas de personas que buscaban asegurar su entrada gratuita para el evento que cerrará con broche de oro las actividades del Mundialito Infantil CLN 2026. El fenómeno musical del momento se presentará el próximo domingo en el Estadio de los Dorados.





Según informaron los organizadores, las puertas del recinto se abrirán a las 17:00 horas, mientras que el espectáculo está programado para iniciar a las 19:00 horas; el acceso será estrictamente con boleto en mano. El comunicado señaló que entre la multitud que aguardaba bajo el sol Monserrat, una de las asistentes, compartió su emoción por asistir en compañía de sus amigas, destacando que es positivo que este tipo de espectáculos de gran convocatoria se realicen en la ciudad. “Me parece muy bien que hagan este tipo de conciertos en Culiacán, porque la gente también necesita espacios para divertirse y convivir”, comentó. Caleb, quien acudió con un grupo de amigos, celebró que el evento sea gratuito para toda la ciudadanía, permitiendo el acceso a quienes disfrutan la música del cantante sin barreras económicas. “Me encanta la música de Kevin AMF y se siente padre que hagan eventos así gratis, porque aquí en Culiacán nos gusta mucho la recreación”, expresó.



