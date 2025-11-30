La afirmación del Gobernador sobre ‘años en primer lugar de homicidios’ no coincide con las estadísticas oficiales

Derivado de esto, el Mandatario estatal aseguró que en años anteriores el estado había permanecido entre el primer y segundo lugar en homicidio a nivel federal, promoviendo la posición actual del estado como un resultado de las labores para contener la inseguridad, pero asumiendo que todavía existe una problemática relevante que atender, sin embargo, su discurso es engañoso.

El Gobernador Rubén Rocha Moya replicó en su conferencia de prensa La Semanera del 11 de noviembre la información presentada por el Gobierno de México en la que se posiciona a Sinaloa como el cuarto lugar nacional, de enero a octubre de 2025, en cuanto a homicidio doloso, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Hoy tenemos momentos complicados, ustedes tienen La Mañanera de la Presidenta, que dijo que estamos en cuarto lugar de homicidios, pero Sinaloa estuvo años, varios años, que estaba en primer lugar de homicidios dolosos, estuvo en primero y segundo lugar, no pasaba del primer al segundo lugar, hemos tenido esas crisis”, dijo el Gobernador.

“Seguridad de que ahora la estamos atendiendo con un apoyo muy importante de la Federación, ese cuarto lugar no es muy decoroso, por supuesto que tenemos que superarlo para que estemos en mejores condiciones, siempre lo dicho el problema de la inseguridad lo seguimos teniendo. Y vamos a seguir trabajando para abatirlo, para tener mejores condiciones de convivencia de la sociedad sinaloense”

Este discurso fue vertido en la conferencia de prensa semanal del Gobernador, acumulando miles de reproducciones en los canales oficiales del Gobierno de Sinaloa, y fue replicado por medios de comunicación locales.

Sin embargo, Sinaloa no se ha posicionado en los primeros 10 lugares en registros de homicidios dolosos al menos desde 2020 de acuerdo a cifras del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública pues en 2024 Sinaloa cerró el año en la posición número 14 con más homicidios dolosos registrados en relación al resto de las entidades federativas; en 2023 fue el lugar número 19 a nivel nacional; en 2022 fue la posición 19; en 2021 la posición 18 y en 2020 fue el lugar número 16.



LO QUE DICE LA FEDERACIÓN

El 11 de noviembre se presentó en La Mañanera de la Presidenta Claudia Sheibaum Pardo una gráfica en la que se expone que Sinaloa es el cuarto lugar en homicidio doloso a nivel nacional con mil 432 homicidios dolosos de enero a octubre de 2025, y que concentra el 7.1 por ciento de los homicidios ocurridos en el país durante los primeros 10 meses del año, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



EL CONTEXTO

Desde septiembre de 2024 Sinaloa atraviesa una crisis de seguridad derivada de una pugna interna del Cártel de Sinaloa que ha registrado alzas en la incidencia de delitos como el homicidio doloso, la desaparición forzada de personas, y el robo a vehículos.

A pesar de los esfuerzos federales por contener el crimen en el estado las cifras delictivas no han regresado a los niveles previos a la crisis de seguridad: en comparación agosto de 2024, el último mes sin crisis, con agosto de 2025 se registró un incremento del 291.11 por ciento en homicidios.

Además, de agosto a octubre de 2025 se ha mantenido una tendencia a la alza en homicidios: en agosto se registraron 131, en septiembre 146 y en octubre 174 homicidios.