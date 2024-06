De acuerdo al desplegado, la titular de la ASE, Emma Guadalupe Félix Rivera, notificó este viernes 21 de junio al maestro Marco César Ojeda Castro que hay elementos para proceder con la denuncia interpuesta en enero por la presunta mala calidad de esta obra realizada.

“La titular de la ASE, Emma Guadalupe Félix Rivera, notificó oficialmente este viernes 21 de junio al maestro Marco César Ojeda Castro que hay elementos para proceder con la denuncia que éste interpusiera el 18 de enero de 2024 a nombre de la comunidad lince de la UAdeO por la presunta mala calidad de esta obra realizada en el periodo de la rectora Sylvia Paz Díaz Camacho”.

“‘Esta resolución de la ASE coincide con lo que Protección Civil de Ahome ya dictaminó en su peritaje del 20 de enero pasado de que el llamado edificio de cartón de Rectoría no cumple con las normas seguridad y de protección civil y que pone en riesgo la vida de sus ocupantes, además de que la ASE advierte en una primera revisión documental que ya hizo con la UAdeO, que la obra no cuenta con el permiso de construcción, no tiene dictámenes de peritos de seguridad y sobre todo que no hay claridad en el uso de los recursos económicos ejercidos en su construcción al no mostrar copias certificadas de la aplicación del presupuesto’, manifestó el docente universitario”, se lee en el desplegado.

En ese sentido, Ojeda Castro señaló que en el oficio que le remitió la titular de la ASE se advierten nueve omisiones en las que incurrió la anterior administración como opacidad en el ejercicio del dinero de construcción, permisos de construcción ni dictámenes en materia de Protección Civil.