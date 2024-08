En la colonia Tierra Blanca de Culiacán yace la casa de Don Ernesto Lizárraga; fue construída al menos hace 80 años por sus padres, según su propietario.

Es una casa de ladrillo con un tejaban de acero que en una de las esquinas le fueron puestas bolsas negras para tapar el hueco que dejó la parte de la fachada que ya se cayó, también destaca la pinta de propaganda política que dejó una de las candidatas durante el proceso electoral.

Hace cuatro meses acudió al Ayuntamiento de Culiacán para solicitar un permiso que le permitiera reconstruir la barda de su casa, que día con día está más cerca de derrumbarse; sin embargo, cuando fue ante el gobierno municipal, lo ignoraron.

“Es que nosotros lo íbamos a hacer, por eso iba yo a pedir permiso al Ayuntamiento, pero no me hicieron caso, me mandaron a ‘lucas’. Le dije ‘es que quiero llegar a un arreglo porque si me pongo me va a llegar multa, por eso vengo acá, a llegar a un acuerdo, no me hicieron caso”.

“Pues no más la pura pared, pero creyeron que iba a hacer casa, yo creo. Yo nomás iba a levantar mi barda pero no quisieron”.