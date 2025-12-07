$!La ciudad se ilumina con el tradicional Desfile Navideño de Culiacán 2025

La capital sinaloense se vistió de gala y luz este fin de semana, cuando miles de familias abarrotaron la avenida Álvaro Obregón, en el corredor entre Catedral y el Palacio Municipal, para presenciar la edición 11 del tradicional Desfile Navideño de Culiacán, llamado “Un Regalo de Paz”. La tarde noche se transformó en un festín de colores, música y brillo con la celebración consolidada como una de las más esperadas de la temporada decembrina, buscó avivar el espíritu navideño y fortalecer la convivencia familiar.







Los organizadores, que sumaron esfuerzos con empresas locales, escuelas, asociaciones civiles, voluntarios y dependencias del Ayuntamiento de Culiacán, indicaron que el concepto “Un Regalo de Paz” reflejó la intención de cada contingente de llevar un mensaje positivo, de unión, esperanza y amor a los miles de asistentes que año con año hacen suyo este icónico recorrido. Luis Armando Kuroda, organizador y fundador del desfile, destacó la importancia de la celebración como un motor de paz y unidad social en Culiacán, enfatizando que la masiva participación ciudadana está ayudando a la comunidad a “darle vuelta a la página”.







El organizador sostuvo que el ambiente actual en la capital sinaloense es idóneo para que las fuerzas activas se involucren, además compartió que el evento tiene una profunda conexión con la paz y con los días de fiesta y unión familiar. “El evento significa familia, hacerlo en comunidad significa fortalecer algo que es sumamente necesario tener hábitos, costumbres y tradiciones”, dijo Luis Armando Kuroda.







La jornada festiva dio inicio a las 16:30 horas con actividades simultáneas en puntos clave como el Parque Revolución, la Catedral y el Ayuntamiento y a las 17:30 horas se dio el banderazo oficial frente a Catedral, con lo que inició el avance que recorrió la avenida Álvaro Obregón desde la calle Rafael Buelna hasta el bulevar Emiliano Zapata. La creatividad fue la protagonista de la noche con la presencia de los carros alegóricos que sorprendieron a niños y adultos con una amplia gama de temáticas, desde representaciones religiosas como la Estrella de Belén, el Nacimiento y los Reyes Magos, hasta propuestas llenas de fantasía, incluyendo un gigantesco árbol navideño, la Fábrica de la Felicidad, el Buzón y Trineo de Santa, incluso hubo apariciones memorables como espectáculos circenses, castillos de princesas y Shrek navideño.







