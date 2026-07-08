‘La ciudadanía decidirá’: Tere Guerra; descarta ventajas para Imelda Castro

La Diputada local con licencia, María Teresa Guerra Ochoa, descartó que exista algún tipo de favoritismo hacia la Senadora Imelda Castro dentro del proceso interno que vive Morena para la selección de la persona que ocupará la coordinación estatal del partido.

Guerra Ochoa señaló que, de acuerdo con las encuestas, ella se ubica en el segundo lugar de las preferencias, mientras que Imelda Castro aparece en la primera posición.

Sin embargo, aseguró que no observa señales de que la Senadora esté siendo beneficiada o recibiendo un trato preferencial para obtener la coordinación estatal.

Respecto a la posibilidad de que exista alguna manipulación o compra de encuestas para favorecer a Imelda Castro, afirmó que será la ciudadanía la que tenga la última palabra.

“Quien va a decidir es la misma ciudadanía”, expresó, al señalar que, aunque algunas mediciones colocan a Imelda Castro al frente, en sus recorridos ha percibido un mayor respaldo hacia otros aspirantes.

Informó que será el 19 de julio cuando Morena dé a conocer la lista de los seis finalistas que participarán en la etapa definitiva del proceso para elegir al coordinador o coordinadora estatal del partido rumbo a las elecciones del 2027.