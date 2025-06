‘La ciudadanía me conoce, sabe quién soy’, dice Vargas Landeros tras vinculación a proceso

La ciudadanía de Ahome y Sinaloa lo conoce y por eso lo respalda, manifestó el Alcalde desaforado de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, tras ser vinculado a proceso penal por presunto abuso de autoridad.

Este miércoles, el Juez de Control penal, Carlos Alberto Herrera, resolvió procesar penalmente a Vargas Landeros luego de que la Fiscalía General del Estado lo acusó de obstaculizar la justicia por no brindar información relacionada a la contratación de 126 vehículos, para la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, por 171 millones de pesos en 2021.

“Mucho, eso es lo que más me fortalece, después de mi familia, la ciudadanía. Me ha dado mucho valor, me ha dado mucha fortaleza, acompañamiento, y eso es lo más valioso. Porque la ciudadanía me conoce, sabe quién soy, son 43 años en la administración pública y jamás, jamás, nunca había tenido una situación de esta”, declaró Vargas Landeros.

Confió en que su equipo de defensa, integrado por siete abogados particulares, plantearán la estrategia adecuada para este proceso.

Afirmó que la justicia y legalidad prevalecerán en el desarrollo de este juicio en su contra por abuso de autoridad y delitos cometidos por servidores públicos.

”Muy bien, muy tranquilo, sereno, confiado en que mis abogados están haciendo un excelente trabajo”.

”Mis respetos para todas las autoridades, confío en que será un proceso justo y transparente, estoy convencido de que la Ley es la que va a imperar”, expresó el Presidente Municipal desaforado de Ahome.