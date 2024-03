El hostigamiento hacia el señor Chema, mejor conocido como “Chema la de la Zapata”, ya que trabaja como vendedor ambulante de lunes a viernes en la preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa Emiliano Zapata, comenzó el 5 de diciembre de 2023.

El señor Chema contó que los fines de semana trabaja en el Jardín Botánico y que desde esa fecha iniciaron unos bazares que coordina Julia Monárrez, conocida como “La Comadre”.

Indicó que a ella no le gusta que venda en la misma zona donde se colocan, que es en el Andador Río de Janeiro, ya que renta el espacio al cual se supone es público y cualquiera puede estar ahí.

“Ella manda a gente a que me saquen. El domingo mandó a una persona, a un muchacho, manda a gente así para que me saquen y todo eso... es uno de los trabajadores de ella”, señaló.

“Lo que pasa que ahí en el Botánico hacen bazares, entonces la que hace los bazares se llama Julia Monárrez, ella se molesta que yo me ponga ahí a vender y aparte ella quiere que le pague 800 pesos ¿Cómo voy a pagar 800 pesos?”, manifestó.

Asimismo, destacó que en varias ocasiones una persona contratada por Julia le quita a sus clientes diciendo que vende cosas “indebidas” y que le dice ‘Váyase oiga, váyase oiga’ y lo quita.

“Aparte ella me manda gente que si no me voy me va a mandar a la patrulla. Y sí, la otra vez fueron y cómo sí es lugar público, porque ellos rentan todo el espacio, cuál espacio, sí es público”, explicó.

El señor Chema indicó que ha recibido varias amenazas por parte de La Comadre, aparte de levantarle falsos como hostigar a jóvenes.

“Ella aparte me amenazó con que ‘yo sé dónde vives y sé de tu familia’, o sea, me empezó a amenazar”, comentó.

“Ella lo que quiere es que uno le pague, ¿cómo le voy a pagar? Y dice que yo he hostigado a muchachas, es mentira, a nadie he hostigado, faltando al respeto. Al contrario, ella ha llegado y ha dicho un montón de cosas; pero yo a ella no le he faltado al respeto”, expuso.

Expresó que no quiere tener problemas con ella, pero que necesita que lo deje vender en paz, ya que sólo se está ganando el diario.

Por último, la Comisión Ciudadana Representativa de la Defensa del Parque Ecológico de Culiacán y Jardín Botánico, ha tratado de contribuir a la problemática del Señor Chema, visibilizando el hecho y siendo intercesor entre él y Julia Monárrez.

“Nomas cuando está ella se pone el día tenso”, confesó el señor Chema.