La contienda para la Gubernatura está entre Movimiento Ciudadano y Morena, el Partido Revolucionario Institucional no tiene oportunidad de ganar, afirmó Sergio Torres Félix, candidato de MC al Gobierno del Estado.

El ex Alcalde de Culiacán afirmó que el PRI con Mario Zamora Gastélum como candidato no tiene con qué competir en esta elección, siendo Rubén Rocha Moya el rival a vencer en los comicios del 6 de junio.

“Por un lado Rocha sería un empleado de López Obrador, y por el otro lado ya sabemos que el PRI no tiene con qué, el PRI no tiene posibilidades de ganar, entonces la contienda prácticamente se dará entre Rocha y nosotros, pero vemos que traemos un crecimiento muy importante en todos los municipios”, sostuvo.

“Estoy muy contento y estamos listos para iniciar a tambor batiente el próximo 4 de abril primero dios”, añadió.

Torres Félix señaló que Rocha Moya viene en caída libre luego de su alianza con el Partido Sinaloense, y que Mario Zamora no tiene argumentos para ganar la elección, y es ahí cuando él como candidato saldrá victorioso en la contienda para la Gubernatura.

“La gente analiza, la gente no quiere súbditos del poder, por eso Rocha viene en caída, porque sería un empleado de López Obrador que no defendería a las familias sinaloenses, y Mario por otro lado, pues no es ni el candidato del partido, y la gente lo dice, Mario no tiene con qué, el PRI no va a ganar”, aseveró.

El ex priista se dijo convencido que él ganará las elecciones que se llevarán a cabo el 6 de junio, dado que él es el único que ve por por las necesidades de la ciudadanía.

“Estamos muy convencidos de que vamos a ganar la Gubernatura de Sinaloa, porque simplemente representamos la candidatura de alguien que va a ver por las familias sinaloenses, de alguien que va a estar al servicio de las familias sinaloenses”, manifestó.