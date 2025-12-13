$!La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación conmemoró 46 años de lucha

“Estamos resistiendo a la política de los diferentes gobiernos, incluyendo el actual que no han terminado de resolver la grave problemática que hay en el magisterio y en las escuelas. Las negativas para nosotros han sido la represión que hemos sufrido y que seguimos sufriendo, a veces una represión abierta, incluso tenemos compañeros desaparecidos y asesinados”, compartió López Torres.

La conferencia realizada por Carlos Ramón López Torres, miembro de la dirección política regional de la CNTE, junto con Saúl Armando Alarcón Amézquita, integrante de la misma dirección, informó que, pese a los 46 años de lucha de la organización, el magisterio sigue sufriendo por la problemática que los gobiernos, incluido el actual, no han terminado de resolver.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció este sábado una serie de movilizaciones a nivel nacional, incluyendo un paro de labores, para exigir la abrogación de reformas educativas y denunciar la falta de inversión suficiente en el sector.

Alarcón Amézquita detalló las próximas actividades de protesta, señalando que la pasada Asamblea Nacional Representativa de la CNTE, celebrada el 22 de noviembre, se acordó la preparación de un próximo paro nacional, ahora de 72 horas.

Esta movilización de tres días se llevará a cabo después de que la CNTE realice un brigadeo nacional, una campaña de alcance que busca cubrir con todos los lugares posibles del país y está proyectado para realizarse a fin de enero en la segunda quincena o la primera quincena de febrero y el paro nacional se haría justo al terminar el brigadeo.

Los líderes de la CNTE manifestaron su rechazo a las políticas gubernamentales, afirmando que el actual gobierno es un régimen de continuidad neoliberal.

Entre las demandas que motivan el paro se encuentran la lucha por la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la abrogación de la ley de educación de Peña Nieto.

Alarcón Amézquita enfatizó que, aunque Andrés Manuel López Obrador le hizo un pequeño cambio, la reforma educativa anterior sigue igual.

“Para decirles que la CNTE hoy en su movilización es uno de los no pocos ejemplos que hay en el país de cómo el actual gobierno es un régimen de continuidad neoliberal. El mejor ejemplo en nuestro caso es de que aún estamos exigiendo y luchando por la abrogación de la ley del ISSSTE y por la abrogación de la ley de educación de Peña Nieto y que AMLO solamente le quitó una coma, pero en lo fundamental la dejó igual”, señaló Alarcón Amézquita.

El profesor López Torres recalcó que, mientras no haya una inversión suficiente en el sector educativo, México seguirá siendo un país subdesarrollado e indicó que se sigue destinando una cantidad mínima, lo que provoca que las escuelas estén deterioradas y carezcan de servicios básicos como agua y luz.

Los profesores también mencionaron que la continuidad neoliberal se mantiene a pesar del discurso progresista del gobierno de Morena y que el control burocrático sobre el magisterio se intenta consolidar a través de la negociación entre el gobierno de Claudia y el líder nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

La CNTE, que agrupa alrededor de 350 mil trabajadores de la educación, aseguró que mantendrá firme su bandera de lucha a pesar de la represión abierta y silenciosa que causa temor a manifestarse entre los miles de trabajadores.