CULIACÁN._ El Gobernador Rubén Rocha Moya comentó que la corrupción policial es un problema de casi 80 años que ha ido disminuyendo.

El estudio Percibe, realizado por el Consejo Estatal de Seguridad Pública, dio a conocer que el 50 por ciento de los ciudadanos de Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, detectan a las autoridades policiales como corruptas, siendo los mazatlecos quienes registraron mayor percepción de corrupción, con un registro del 70 por ciento.

En la conferencia La Semanera, Rocha Moya señaló que la raíz del problema viene de la fusión del sector gubernamental con el privado durante el sexenio del ex Presidente Manuel Ávila Camacho hace más de 70 años.

“Ahí empezó la corrupción, es decir, tanto peca el que la mata como el que le detiene la pata, ese es el tema el corruptor. ¿Quién es el corruptor? El que viene y ofrece, ‘dame esto y te doy esto a cambio, pero que sea por debajito de la mesa’, esa cultura no se acaba de la noche a la mañana”, explicó.

Aseguró que la corrupción es una cultura adoptada desde 1940, de la que no solo las autoridades y servidores públicos gozan de los beneficios, sino también quienes buscan resolver sus problemas fácilmente.

“El particular que anda manejando su carro comete, sabe que dio una vuelta mal y lo cachó un agente y lo primero que hace es meter”, añadió mientras hacía un gesto que simbolizaba la acción de dar dinero.

En cuanto a los servidores públicos, recordó que en ocasiones se ha percatado de que hay ciudadanos que acuden a Gobierno y no reciben una resolución de sus problemas por no contar con los suficientes recursos para brindar un beneficio económico al prestador.

“Le habían dicho que era imposible pero resulta que sí es posible, el imposible está en que te moches, hay que checar ese tipo de cosas, a la gente hay que buscarle la forma de cómo resolverle sus problemas”, detalló.

Al ser cuestionado por una reportera de Noroeste sobre cómo disminuirán los registros de corrupción policial, el Gobernador afirmó que seguirán disminuyendo los índices del delito así como de los homicidios.

“Seguido me preguntan que si qué vamos a hacer. No. Lo estamos haciendo, nada más que las cosas buenas no es muy fácil que las pongan en las hojas de los periódicos, andan buscando el sensacionalismo muy seguido, que me disculpen mis amigos del Noroeste pero les gusta esa cosa también”, aseguró.

Mencionó que pasaron casi 10 para que los policías recibieran un salario justo, beneficio que les proporcionaron el año pasado, por lo que mencionó, que ya pueden pedirles que trabajen acorde a la ley.

“Necesitan dignificarles la condición de sobrevivencia y luego exigirles pues que se porten con honorabilidad”, argumentó.

Para ver resultados e ir erradicando el problema, el Gobernador mencionó que es importante denunciar actos de corrupción en lugar de ofrecer sobornos a las autoridades policiales.