$!La Cuaresma no mejoró las ventas para comerciantes del Mercado Garmendia, señalan

Y a las marisquerías no les ha ido mejor, Lilia Abril Zúñiga, encargada de un local de mariscos con 14 años de experiencia detalló que para evitar mermas hacen pedidos más pequeños, porque la gente no acude a comprar, a partir de la crisis de seguridad que afecta a Sinaloa hace más de medio año.

“La mercancía sí está saliendo, lo que pasa es que no podemos agarrar porque lo único que hacemos es gastar más en hielo porque el producto no sale, la gente no viene comprar, no quiere salir la gente”

En ese sentido, destacó que la Cuaresma era un periodo donde la venta subía hasta un 100 por ciento, pero es mucho decir habla de un 30 por ciento.