“ La realidad es un país con 110 mil desaparecidos que no provocan la movilización de nadie, con más de 30 mil homicidios al año que no provocan la indignación de nadie, y eso, es donde habrá que decir, es responsabilidad de la mayoría de nosotros ”, declaró.

“En 2018 dos partidos políticos financiaron por debajo del agua desinformación de sus adversarios, está probado y no hay una sola sanción, no hay una multa, no hay un consultor en la cárcel, no hay un candidato acusado de desinformación, es urgente, ocupamos sanciones urgentes a quienes generan la desinformación”.

Reveló que el 50 por ciento de la población odia o ama al Gobierno de Morena, lo cual genera una división partidaria que resulta en la separación de los mexicanos, incluso el desinterés por la política del País.

“Cada vez es más difícil sentarse con alguien que opina distinto a ti, porque en este País donde deberíamos defender la política en las casas de todos, terminamos siempre diciendo ‘no hablemos de política porque nos divide’”, dijo.

Por otro lado, al 90 por ciento de la población le importa poco o nada la política.

“Porque creen que es corrupción, porque creen que es algo ajeno, cuando en realidad, estoy convencido que nosotros debemos hacer política, no partidistas, la política no es sinónimo de partidos, la política es sinónimo de ciudadanos que toma la decisión de que esté en sus manos el futuro del País y no en las manos de otros”.

Para combatir la discordia, la interferencia electoral, las falsas narrativas y las conspiraciones virales, el Director del medio de comunicación señaló que es tarea de periodistas, como de la sociedad civil, cuestionar y corroborar la información antes de difundirla.

“Lo único que pretendemos los periodistas, en ese sentido, es darle herramientas a los lectores para saber cuándo es verdad y cuándo es mentira, sobre todo, para que puedan tomar las decisiones sobre cualquier tema libremente”, sostuvo.

“Pierdan 30 segundos, porque cuando vean una nota que les genera algo más en el estómago, en la cabeza, es probable que sea desinformación, y ¿qué es lo que se pide? Lee más allá, revisa quién es el autor, 30 segundos, 30 segundos de ‘y ¿si checas en google? ¿si checas la fecha? ¿si checas si es un chiste o no?, esos 30 segundos pueden hacer que cada uno de nosotros frene la desinformación”.

Esta guerra contra la desinformación podría significar la unión de la sociedad civil por medio de la política, aportando ideas y soluciones para las problemáticas que afectan al País desde su administración, que pocos logran cuestionar.

“Lo que genera es odio, lo que genera es la incapacidad de sentarse con el otro para construir juntos un mejor País, un país con 130 millones de habitantes, la cantidad de ideas distintas, ¿si no somos capaces de sentarnos con el otro a construir en grupo?”, destacó.

“Yo sé que más de uno de ustedes dicen ‘Las Mañaneras (conferencias del Gobierno Federal) son puras mentiras’, no sé si puras mentiras, pero cotidianamente hay muchas mentiras, y no deja de sorprenderme cómo hemos perdido capacidad de indignación frente a la mentira”.

Según el conferencista, el proceso electoral por la Presidencia de la República en 2024 involucrará una elección de estado, la actuación del crimen organizado y cientos de millones de pesos de la cuenta pública.