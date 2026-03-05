La Diputada Elizabeth Montoya se enteró por la prensa de la detención de presunto participante en el ataque donde la hirieron

La Fiscalía General de la República no ha tenido acercamientos con la Diputada local de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda, para informarle avances sobre la investigación del ataque armado en el que resultó herida en Culiacán. En entrevista exclusiva con Noroeste, Montoya Ojeda explicó que tampoco ha habido información por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. “Yo no he tenido personalmente ninguna acercamiento con el Secretario; sí estoy enterada de las declaraciones que él hizo en su momento, pero no he tenido la oportunidad de platicar con él”, subrayó la legisladora local.

- ¿Se enteró por la prensa, Diputada? - Me enteré por la prensa, es correcto.



En el caso de la Fiscalía del Estado, detalló que el único contacto que ha tenido referente a su caso, fue la declaración de los hechos que le otorgó a las autoridades. “Lo único de lo que estoy enterada es que ya tenían algunas líneas de investigación abiertas, que le están dando seguimiento y es lo único que sé hasta el momento”, recalcó. “Es un trabajo que yo confío que en su momento ellos van a tener un acercamiento con nosotros para informarnos cómo van los avances”. La Diputada Elizabeth Montoya Ojeda resultó herida por disparo de arma de fuego en un ataque en el que también fue lesionado el legislador Sergio Torres Félix, ambos de Movimiento Ciudadano, el miércoles 28 de enero. El hecho ocurrió sobre el Paseo Niños Héroes, conocido como “Malecón Viejo”, en el Centro de Culiacán, a unos metros de la sede de Movimiento Ciudadano. Los funcionarios estatales se retiraron temprano del Congreso del Estado para asistir a un evento del partido en la Ciudad de México. Estaban trasladándose al Aeropuerto Internacional de Culiacán cuando fueron atacados. El personal de seguridad que los acompañaba repelió el fuego, y posteriormente trasladó a Torres Félix a un hospital cercano; mientras que Montoya Ojeda fue llevada por policías a la Cruz Roja, para luego ser transportada a una clínica privada.