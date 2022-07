$!La estrategia de ‘abrazos no balazos’ no funciona dice el PAN ante ola de violencia en Sinaloa

Ante la ola de violencia registrada en Sinaloa en los últimos días, la presidenta del Partido Acción Nacional en Sinaloa, Roxana Rubio Valdez anunció que la estrategia de seguridad del gobernador Rubén Rocha Mocha no está funcionando.

La estrategia de la cuarta transformación que ha implementado el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamada “Abrazos no balazos” y que Rocha Moya está replicando en Sinaloa no funciona señaló Rubio Valdez, pues todos los días se siguen presentando hechos violentos en el estado.

Apenas la tarde de ayer en Culiacán dos mujeres fueron atacadas en el estacionamiento de un supermercado en el intento por despojarlas del auto en el que viajaban, acto que Rubio Valdez lamentó y enfatizó en el aumento de la violencia.

“No es nada más ese hecho lamentable, sino todos los hechos que pasan diario, no lo decimos nosotros en acción nacional, lo dice la opinión pública, lo dicen las encuestas, la estrategia de abrazos y no balazos no funciona”, manifestó.

La tarde de ayer también se registró un enfrentamiento entre civiles y militares al sur del estado donde dos civiles armados perdieron la vida, dos sujetos fueron detenidos y dos militares resultaron heridos.

Pese a que el Gobernador ha mostrado cifras que respaldan su estrategia de seguridad donde los homicidios y robos de auto van a la baja, Roxana Rubio señaló que la opinión pública es contraria y la sensación de inseguridad está aumentando.

“Vi las encuestas que tiene el gobernador, sin embargo la opinión pública es otra, también creo que el gobierno federal tiene que estar muy bien con los estados y aquí en Sinaloa no están coordinados en ningún tema, creo que eso lo tienen que cambiar”, expresó.