La estrategia de comercialización del maíz beneficiará a los 25 mil productores sinaloenses, asegura Rocha Moya

Culiacán, Sin., a 17 de marzo de 2026.- Con la estrategia de comercialización de la próxima cosecha de maíz en la entidad, implementada en conjunto por el gobierno federal y estatal, en coordinación con los compradores locales y nacionales se beneficiará al 100 por ciento de los 25 mil productores sinaloenses, ya que a la fecha se tiene un compromiso de compra del 70 por ciento de la producción contemplada en Sinaloa y se espera que en la próxima semana se coloque el resto en el sector pecuario, de las casi 4 millones de toneladas programadas para este ciclo otoño-invierno 2025-2026.

Lo anterior lo dio a conocer el Gobernador Rubén Rocha Moya durante la conferencia semanera, donde resaltó que el tema principal que año con año se daba, era precisamente la comercialización del grano y, ahora, con la estrategia implementada con el apoyo de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo se está solventando esta situación, después de la definición de los 65 dólares para la base del maíz y el precio definido por la Bolsa de Granos de Chicago, sólo faltaría el apoyo a otorgar por parte del Gobierno Federal y estatal.

“Nosotros vamos a darles un apoyo por tonelada como lo hacemos todos los años, como siempre se hace, pero ahorita estamos en el tema de la comercialización y aquí ya logramos que de los 4 millones de toneladas, comprometer en compra el 70% de la cosecha que está por iniciar a finales de abril. Ya hubo el compromiso de comprarnos 2.8 millones de toneladas y el resto lo vamos a seguir viendo en los próximos días”, abundó el mandatario estatal.

Rocha Moya aclaró que “ahorita la base de la comercialización ya quedó, pero el precio no termina hasta en tanto el gobierno dice yo les voy a apoyar con tanto por tonelada y nos ponemos de acuerdo con los productores y ahí es donde termina el precio”.

Para ello, el Gobierno del Estado mes con mes realiza ahorros dentro de cada uno de sus programas, para responder a contingencias que se pudieran presentar, contemplando de antemano los apoyos que se estarán otorgando a los productores sinaloenses.

Agregó que al tener ya en compromiso de compra el 70 por ciento de la producción, sólo falta por definir lo que va a adquirir el sector pecuario de los estados de Sonora y Jalisco, además del gremio nixtamalero de la Ciudad de México que adquiere una gran cantidad del grano, con lo cual, Sinaloa ya tiene asegurada la comercialización de este ciclo agrícola.

Rocha Moya destacó un punto muy importante, y es el hecho de que la presidenta de la República, hizo el compromiso de que mientras en el país se esté cosechando el maíz, no se podrá importar el grano, asegurando así la compra del producto nacional, lo que da mayor certidumbre a las nuevas políticas agroalimentarias nacionales.

Por su parte, el secretario de Agricultura y Ganadería Ismael Bello Esquivel reveló que ya se tienen programadas reuniones de trabajo con los sectores pecuarios de Sonora y Jalisco, además de los nixtamaleros en la Ciudad de México para definir montos de compra del maíz.

Precisó que lo que se busca con esta estrategia, es apoyar a los 25 mil productores sinaloenses y evitar problemas de comercialización “y podemos ver que ha sido un éxito esta estrategia encabezada por el Gobernador, porque a una semana y tres días después de que se estableció la base ya va colocado el 70 por ciento de la cosecha y se espera en esta semana seguir trabajando para que se coloque el 100 por ciento de la producción”.