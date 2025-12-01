$!La excelencia en el sistema de salud también nace de la investigación, señala Kimberly Dorantes, médica galardonada

Luego de recibir el Reconocimiento Nacional en Investigación, Calidad y Seguridad de la Salud 2025, la doctora Kimberly Estefanía Dorantes Bernal señaló que la excelencia en el sistema de salud del país también se construye desde la investigación. Esta distinción, recibida en la Ciudad de México, se le entregó por su liderazgo en la búsqueda de la excelencia y cambios positivos del sistema sanitario en el país. “Me di cuenta que problemas complejos necesitan soluciones sistémicas y que para poder empezar, necesitamos abordar todo de manera integral”. “Necesitamos entender que la excelencia de salud no solo se construye en el ámbito clínico, sino también en la gestión en la investigación y en la innovación”, destacó.

Dorantes Bernal es sinaloense y posee una trayectoria académica robusta y en constante crecimiento que incluye la especialidad en Medicina Familiar, además de una Maestría y Doctorado en Salud Pública, ambos obtenidos con mención honorífica. Cuenta con más de 15 diplomados en áreas clave y de vanguardia. La doctora, quien labora actualmente en el IMSS, se ha enfocado en la investigación aplicada a problemas complejos, ya que gran parte de su trabajo se concentra en la población vulnerable y en aquellos aspectos de salud que demandan una mejoría. “Trabajo predominantemente con la población vulnerable, con los aspectos de salud que necesitan que veamos más el enfoque, que pongamos más atención para realizar una transformación”, señaló Dorantes Bernal. Según su perspectiva la investigación es el eje central de un sistema de salud moderno, eficiente y éticamente responsable que brindan calidad y seguridad.

Además de calificar como indispensable la propia investigación para asegurar que cada intervención sanitaria produzca beneficios reales y prevengan daños. “Un país que invierte en calidad asistencial es un país que invierte en bienestar en productividad y en equidad que fortalece la confianza de la población en sus instalaciones”, compartió. También compartió que el enfoque integral de la Medicina Familiar es clave en su trabajo, especialmente porque pone énfasis en la promoción de la salud. “Si nosotros le apostamos a la promoción de salud, vamos a disminuir los costos del sistema de salud, que es muy importante, pero sobre todo vamos a disminuir las enfermedades”, señaló.