La Facultad de Ciencias de la Educación de la UAS amplía su oferta educativa con la Licenciatura en Psicopedagogía, una apuesta por la formación integral y práctica

La Facultad de Ciencias de la Educación amplía su oferta educativa con la nueva Licenciatura en Psicopedagogía. Este programa tendrá una duración de tres años y medio en modalidad mixta. Según informó Jorge Basilio Rodríguez López, desde el primer semestre los estudiantes incursionarán en las diversas áreas del conocimiento psicopedagógico.

El director de la unidad académica mencionó que esta nueva oferta, planeada para entrar en vigor en el próximo ciclo escolar, integra conocimientos de psicología, pedagogía y neurociencia para comprender los procesos de desarrollo y aprendizaje del ser humano.

Estructura de la Modalidad Mixta

Siguiendo las instrucciones del rector, el doctor Jesús Madueña Molina, el modelo educativo se distribuirá de la siguiente manera: Dos días presenciales, con asistencia directa a la facultad, así como dos días en plataforma, con trabajo en línea. Además, un día de práctica profesional, con inmersión desde el inicio de la carrera.

Rodríguez López señaló que esta disciplina es clave para explicar fenómenos educativos y resolver problemas conductuales o psicológicos. Además, la licenciatura fortalece los objetivos de la Nueva Escuela Mexicana en la atención a niños, jóvenes y adolescentes.

La versatilidad de la carrera permite que el egresado se desempeñe en diversos ámbitos, como Educativo y Empresarial con el diseño de cursos y capacitación; Clínico y Social con diagnósticos y acompañamiento de procesos; Investigación y Comunicación, con conferencias y empoderamiento de personas.

La flexibilidad de esta oferta es ideal para alumnos que necesitan trabajar, ya que reduce la exposición al ambiente escolar físico sin descuidar la atención personalizada.

”Si no somos capaces de emocionar o enamorar con una clase, el conocimiento se pulveriza o se pierde; por ello, queremos que el joven vea la teoría con un efecto práctico”, afirmó el director.

Con esta incorporación, la Facultad busca convertirse en una autoridad en el ámbito educativo, complementando sus licenciaturas actuales en Educación Media (con especialidades en Matemáticas y Español) y la Licenciatura en Ciencias de la Educación.