$!La fe de la afición en el Tri se desborda en los bares locales de Culiacán

El ambiente mundialista ha comenzado a apoderarse de los rincones de la ciudad, y aunque algunos reportan un inicio de jornada tranquilo, los bares ya vibran con el apoyo a la Selección Nacional. La afición se ha dado cita en centros de reunión desde temprano para asegurar un lugar y disfrutar de lo que prometen será un ambiente ganador.







Para Misael Zazueta, ver el fútbol rodeado de amigos es una tradición que mantiene desde el Mundial de Italia en 1990. Con una mesa reservada con anticipación para evitar las aglomeraciones, Misael no duda en su pronóstico un contundente 2-0 a favor de México. “Esperemos que México pueda llegar un poquito más lejos de lo que siempre ha llegado”, comentó Misael Zazueta.









Por otro lado, la juventud también se hace presente, como es el caso de Diego Armando Aguilar, quien recuerda haber seguido al menos cuatro mundiales, celebra por primera vez en un bar al haber alcanzado la mayoría de edad. Acompañado por un grupo de amigos coincide en el marcador de 2-0, a favor de México, y comparte la ambición de ver al Tri en la antesala de la final. “Se vienen las semis”, aseguró Armando Aguilar. No todos los aficionados ven el panorama igual en las calles, ya que Omar Valenzuela señaló que, aunque batalló para encontrar un lugar disponible, percibe la ciudad algo más tranquila de lo habitual. Sin embargo, su optimismo personal no decae con la memoria fresca del Mundial México 1986, el cual describió como una buena experiencia, y apuesta por un marcador de 3-1, esperando la victoria para México en el partido de hoy.





