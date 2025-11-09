$!La Feria Internacional del Libro de Culiacán regresa tras un año de pausa por la crisis de seguridad

Después de un año de ausencia, la Feria Internacional del Libro de Culiacán regresa este lunes con un programa literario y cultural que contempla escritores locales e internacionales. La edición 2025 se celebrará del 10 al 16 de noviembre en el Centro de la ciudad y será inaugurada a las 10:30 horas. La última edición del evento fue suspendida en 2024, luego de que el Ayuntamiento decidió cancelarla ante la crisis de seguridad que atravesaba el estado. Este año, sin embargo, el comité organizador confía en que el ambiente social y cultural es propicio para retomar una de las actividades literarias más importantes del estado.











Una feria para reencontrarse con la lectura El escritor sinaloense Élmer Mendoza, integrante del comité organizador, destacó el entusiasmo con el que el público y los expositores se preparan para esta nueva edición. “Pues nuestra expectativa es del 110 por ciento. Confiamos, en primer lugar, confiamos en nuestros gobiernos, confiamos en la gente, confiamos en los culichis, los culichis son lectores, pero son como lectores de clóset. Les estamos abriendo este espacio para que vengan por libros”, expuso. “En las ediciones anteriores los libreros siempre se van felices, porque siempre la gente viene, les compra y este año todo el mundo viene con muchas expectativas y la variedad de oferta es absoluta, es una variedad completa, digamos, hay todos los temas, desde temas religiosos hasta temas de misterio, temas negros” La FIL 2025 reunirá a editoriales locales, nacionales e independientes, además de autores, académicos y promotores culturales que participarán en presentaciones de libros, charlas, lecturas, conversatorios, talleres y actividades para niños y jóvenes. A diferencia de otras ediciones, este año no habrá un país invitado, sino que se abordará una temática central enfocada en la diversidad de voces literarias y en la promoción de la lectura como una práctica cotidiana.











Recuperar la confianza del público El regreso de la Feria Internacional del Libro ocurre en un contexto en el que las actividades culturales en Sinaloa se han visto afectadas por episodios de violencia e inseguridad. En 2024, la cancelación del evento generó críticas de escritores, editores y ciudadanos. El director del Instituto Municipal de Cultura, Adolfo Plata Guzmán, declaró recientemente que el propósito de esta edición es “restituir el diálogo entre la comunidad lectora y los creadores, abrir espacios de encuentro y fomentar el acceso al libro como un derecho cultural”.

Una oferta amplia y diversa La programación contempla decenas de presentaciones literarias de autores locales y nacionales, así como talleres de fomento a la lectura, poesía, escritura creativa y narrativa gráfica. También se instalará un pabellón infantil y juvenil con actividades lúdicas y espectáculos escénicos para estudiantes. Los expositores ofrecerán libros de temas variados, que van desde literatura, historia, filosofía y ciencias sociales hasta espiritualidad, gastronomía, cómic y novela negra, en una edición que busca reflejar la amplitud de intereses de los lectores sinaloenses. La feria se ubicará en el Centro de Culiacán, en los alrededores de la Plazuela Álvaro Obregón, con acceso gratuito y horario extendido. Según los organizadores, se espera la asistencia de miles de visitantes durante la semana de actividades. La primera Feria Internacional del Libro de Culiacán fue en 2022, pero en 2024 fue suspendida por la crisis de seguridad que detonó en septiembre de ese año.



