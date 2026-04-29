La Fiscalía de EU tuvo que presentar una investigación a un gran jurado para acusar a Rocha: Arturo Ángel

La Fiscalía de Estados Unidos tuvo que presentar una investigación ante un gran jurado y este valoró que sí hay pruebas en las que posiblemente el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue beneficiado por el Cártel de Sinaloa, explicó en entrevista con Noroeste, Arturo Ángel, periodista judicial.

“La acusación en contra de Rubén Rocha ya tiene una serie de pasos que se pero previamente, no se trata de simplemente de un anuncio donde la fiscalía dice que como ocurre en México, por ejemplo, de que se va a investigar a fulanito de tal y a ver qué resulta. No, aquí qué fue lo que ya pasó. Lo que ya pasó es que el departamento de justicia integró una investigación en contra de Rubén Rocha y de las otras nueve personas que están acusadas ahí”

“Esa investigación derivó, concluyó, de acuerdo con la con la Fiscalía, en que en que Rubén Rocha, presuntamente apoyó al Cártel de Sinaloa este como una respuesta a que el Cártel lo ayudó a él a ganar la elección. Al parecer hubo acuerdos desde antes, dice la acusación y luego hubo pagos y entonces se operó en la elección para que él ganara y las intimidaciones y bueno, toda esa historia que narra la el el documento de las 30 y tantas páginas”.

Sin embargo, el periodista enfatizó que por medio del documento no podemos saber si hay pruebas o no contra Rocha Moya, porque dichas evidencias que demostrarían más allá de duda razonable o no si el Gobernador de Sinaloa es culpable, tendrían que ser mostradas hasta llevarse a cabo un juicio.

“¿Qué sí fue lo que ya pasó? Que para que esa acusación de la Fiscalía derive en órdenes de aprehensión, primero aquí en Estados Unidos tiene que pasar por un gran jurado”

“Ese gran jurado ya examinó esa investigación que entregó a la Fiscalía, no sabemos si hubo correcciones o no, pero ese gran jurado dijo, ‘Sí, aquí hay pruebas que permiten presumir que este señor podría haber cometido este delito’, y por lo tanto, el gran jurado hace suya esa investigación y presenta ante la corte los cargos en contra de las personas que probablemente, como te he dicho, ojo, insisto, estamos hablando de presunciones porque estamos en esa fase”.