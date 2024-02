Por: José Abraham Sanz / Adrián López Ortiz Esta búsqueda, como muchas otras, se planeó porque alguien le dio aviso. Lo particular de este lugar, ubicado en una zona conocida como La 12, en la sindicatura de Costa Rica, al sureste de Culiacán, es que es una zona pantanosas en donde hay cocodrilos Acudieron al lugar madres y familiares de personas desaparecidas, después de que hallaron varios indicios de que pudiera haber restos humanos ahí. “..., ¿cómo una investigadora levanta una prenda y se la da a oler a la mamá, preguntándole si huele a su hijo?...”, dice Reynalda y hay una pausa de varios segundos.

“Te quedas tú como viéndola ,y es una incapacidad para tratar a una víctima... Y desgraciadamente no es la primera vez que nosotros recibimos aparte de revictimizaciones, violaciones, no hay trabajo en el aspecto que no trabajan, no están buscando.... no los están buscando a nuestros hijos. No sé, llámalo corrupción, llámalo, qué te puedo decir?”.

El relato es de Reynalda Pulido Chavira, la joven madre de Javier Ernesto Vélez Pulido, un adolescente desaparecido por agentes de la Policía Municipal de Culiacán en diciembre de 2020, y que debido al trato de la Fiscalía y otras instancias, como las comisiones de búsqueda y de víctimas, decidió formar el colectivo Madres en lucha. Como ella, las madres o familiares de personas desaparecidas en Sinaloa suman en cada día experiencias y técnicas para aprender a buscar, y al mismo tiempo son víctimas de las propias autoridades. En Sinaloa, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada sólo cuenta con 22 agentes del Ministerio Público, lo que equivale a un promedio de 343 carpetas de investigación de este delito por cada agente, entre 2014 y 2023. Además ahora se sabe, por denuncias de los familiares, que no están capacitados, que obstaculizan las búsquedas o ellos mismos se niegan a realizarlas.

“Desgraciadamente nosotras hemos sido víctimas, víctimas potenciales en el aspecto de que la misma Fiscalía te exige a ti que tú entregues pruebas para poder ellos proceder”, señaló, “honestamente que es una burla, que algunos expedientes como el de mi compañera, que su hijo tienen tres años desaparecido, tenga cinco hojas en su expediente. Así de triste es la situación de las madres, que la Fiscalía te viola tus derechos tanto de víctima como de representante social, como persona jurídica”. “No están capacitados, los investigadores no están capacitados para atender a las víctimas con la dignidad que la misma ley exige, desgraciadamente hay un código de ética que ni siquiera ellos lo conocen, no hay trabajo. Ni siquiera están buscando a los desaparecidos”.

Madres en lucha logró una visibilización después de realizar una marcha en septiembre de 2022 Actualmente ya suman 28 cuerpos o restos hallados. Reynalda afirma que han sido siempre por cuenta de los propios familiares, sin ayuda de las autoridades. También afirmó que tienen tres búsquedas muy importantes por las que prácticamente la Fiscalía se deslindó de realizar o de acompañar. “Tan es así que se deslinda, que te dicen: no podemos ir ahí, nos arriesgamos, nos arriesgamos. Ah, ¿pero nosotros como víctimas sí podemos ir a las búsquedas en las que ellos no pueden ir? Pues que renuncien”, cuestionó.

”Se oye fuerte lo que te digo, pero desgraciadamente es lo que está pasando en esta situación con Fiscalía... en el caso de mi hijo las deshicieron, las pruebas donde inculpaban a la persona que lo había desaparecido ya no están”. Recalcó que es frustrante al grado de cuestionarse ¿por qué si no pueden con el trabajo, por qué no renuncian?. ”La incompetencia, la incapacidad, el desconocer las leyes, porque te vuelvo a repetir, hay investigadores que no tienen la calidad humana de tratarte como víctima. No tienen la capacitación necesaria para buscar a desaparecidos, no tienen el conocimiento, no conocen los protocolos homologados de búsqueda, desgraciadamente nosotros como víctimas, como rastreadoras, estamos haciendo un trabajo que prácticamente ellos reciben un sueldo”, afirmó.

Retomó el caso del joven que cuenta con tres años desaparecido y cuya madre ha visto cómo su expediente sólo tiene cinco hojas. En contraste, la madre ha participado en la búsqueda y ubicación de 18 cuerpos o restos. ”Ni siquiera las búsquedas que su mamá... su mamá ha encontrado 18 cuerpos, sin Fiscalía. El colectivo de nosotros lleva 28, 28 y uno con la Comisión de Búsqueda. ¿Quién está haciendo su trabajo mal?. Se lo dije al Gobernador: se lo dejo de tarea ¿quién está haciendo el trabajo mal?”, cuestionó de nuevo. Los cocodrilos y las cribas Reynalda denunció que muchas veces los mismos agentes realizan acciones u omisiones para desestimar u obstaculizar las búsquedas. Ese es el caso de unas cribas ubicadas en Loma de Rodriguera donde hay cocodrilos. ”Esas cribas, prácticamente hace poco me comentó la familia que Fiscalía había ido con bomberos, pero sin seguridad... entonces te pones a pensar y tú dices: no sería que Fiscalía los lleva para que los mismos Bomberos... oye, si de por sí no querían ir, porque el lugar está muy peligroso, pero se habla de que ahí está un muchacho”, señaló.

”Y en la situación de los cocodrilos, pues, lo único que dijo Fiscalía es que no se podía, y que no se podía, que si qué creíamos nosotros que íbamos a encontrar en ese lugar. Es la única justificación que dan”. Esta búsqueda, detalló Reynalda, se realizó en una zona conocida como La 12 en Costa Rica. Al lugar acudieron junto con elementos de la Comisión Estatal de Búsqueda, y de otros colectivos. Ahí hallaron indicios, se encontró una fosa de cocodrilos, se encontraron en los alrededores mucha grasa, el cadáver de un cocodrilo de unos cuatro metros de largo, calcetas, calcetines y ropa desgarrada. Desde el 22 de diciembre de 2023, fecha de la última reunión con la Comisión Estatal de Búsqueda, el colectivo “Madres en lucha” propuso 14 puntos de búsqueda, pero no han recibido ninguna respuesta.

Fiscalía de Sinaloa fracasa en investigar desaparición de personas, judicializa solo el 1% de las denuncias de 2023 Como en el caso del hijo de Reynalda, en Sinaloa la desaparición de personas no cede y durante 2023 se registraron mil 10 denuncias ante la Fiscalía del estado por estos delitos, lo que representa un 5 por ciento más que las 962 registradas durante 2022. Pero a pesar de que las personas siguen desapareciendo, la Fiscalía del Estado ha fracasado en investigarlas pues solo judicializó 12 denuncias del total, lo que representa apenas un 1 por ciento.

Con estos datos, obtenidos por Noroeste a través de la solicitud sistémica de información vía la Plataforma de Transparencia, el promedio de denuncias por desaparición de personas fue de 2.67 por día, cifra superior a los 1.54 homicidios diarios que ocurren en Sinaloa. Desde 2018, en Sinaloa se registran más casos de personas desaparecidas que asesinatos. La cifra representa la quinta más alta desde que las desapariciones empezaron a repuntar en el estado en el año 2010 con el lanzamiento de la guerra contra el narco emprendida por el entonces presidente panista Felipe Calderón.

Más muertos y no localizados Del total de las denuncias presentadas en 2023, el 67 por ciento permanecen como desaparecidos y no localizados, el 26 por ciento fue hallado con vida y el resto, 7 por ciento, ha sido hallado sin vida. Es decir, más de 7 de cada diez personas reportadas como desaparecidas en territorio sinaloense nunca aparece o aparece muerta.