El encargado de despacho de Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Robespierre Lizarraga Otero, aseguró que tras el atentado a balazos contra un funcionario de la UAS, la Fiscalía General del Estado no ha reportado ningún avance en las investigaciones.

El 5 de julio, Arnoldo Valle Leyva, director de Comunicación Social de la UAS sufrió un atentado a balazos dentro de las instalaciones de la Rectoría cuando esté se hallaba dentro de su camioneta.

Tras el ataque, Valle Leyva salió ileso.

“De la Fiscalía yo no he recibido ninguna información, nada, absolutamente mutis total, no he escuchado nada, no han reportado nada hasta donde tengo conocimiento”.

“Exigimos que se aclaren los hechos, exigimos seguridad para la comunidad universitaria, esa es su responsabilidad y deber”.

En la conferencia semanera del 8 de julio, el Gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que este caso derivó de la descomposición de los grupos internos de la UAS y acusó a Valle Leyva de agredir periodista.

El medio Adiscusión pidió una investigación en contra de Arnoldo Valle al que señalaron como presunto autor intelectual del ataque a balazos a las oficinas de su diario la noche del 13 de junio.

Señalaron que esto fue una represalia por haber publicado el altercado en el que Valle Leyva amenazó con un arma de fuego al Diputado Gené Bojórquez Ruiz del Partido Sinaloense y al encargado de Despacho de Rectoría Robespierre Lizárraga Otero en el restaurante Casa María.

“Yo lo repruebo por completo, no son formas de nadie, contra nadie, pero ocurren dentro de la universidad. Él mismo persiguió a Gené y al Rector que es su jefe, y lo que él hizo ahora hizo el otro, se bajó corrió y se escondió”, dijo el mandatario estatal.

“Pero son ellos, no hay otros actores. Es la descomposición adentro de la universidad, del grupo dominante, están peleando por reacomodos”, dijo Rubén Rocha Moya el 8 de julio.

Ante tales señalamientos, Lizárraga Otero indicó que quién acusa tiene el deber de comprobar.

“Desconozco quiénes y por qué lo hicieron (el atentado contra Arnoldo) lo afirmó categóricamente, el que afirma está obligado a probar”.