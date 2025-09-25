La gente en Sinaloa no quiere hablar de la sucesión... lo que exigen es regresarle la paz: Diputado

En Sinaloa a la población no le interesa hablar sobre la sucesión en el Gobierno del Estado para el 2027, sino que mantienen la exigencia de que se restablezcan las condiciones de seguridad que han faltado en el último año, aseveró el Diputado local Sergio Torres Félix.

El también dirigente estatal de Movimiento Ciudadano apuntó que, tras la visita de la dirigente nacional de Morena a Culiacán, Luisa María Alcalde Luján, es irrespetuoso que la facción oficialista presuma fortaleza cuando en el Estado persiste una ola de violencia.

“En tiempos de tanta violencia, en tiempos de tanta muerte, en tiempos de tanta sequía como dice la Presidenta, en tiempo donde no respetan a nadie, donde asesinan a niños, donde roban carros, yo creo que la gente no quiere hablar del tema de la sucesión del 2027”, consideró Torres Félix.

“Ahorita la gente lo que exige al Gobierno y a los partidos es que nos apliquemos en cómo regresarle de ya la paz y tranquilidad a las familias sinaloenses”, pronunció.

Pese a que el próximo periodo electoral no es tema prioritario para el partido, aseguró que la facción está bien posicionada entre la comunidad.

De ahí, subrayó, el partido mantiene su agenda en gestiones tanto para promover la transparencia en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en medio de controversias por reformas laborales internas como respuestas a su crisis financiera, así como en la actividad legislativa orientada en reforzar acciones para menguar la crisis de seguridad.

“Lo que me han comentado algunos, incluso dentro de Morena, es que se han llevado una sorpresa porque está saliendo muy bien posicionado Movimiento Ciudadano”.

“El único tema central que traemos es, obviamente que haya transparencia en la UAS, y también que se regrese la paz y la tranquilidad a las familias sinaloenses, que los tres niveles de Gobierno dejen de poner excusas y pretextos y que den resultados, que para eso están en el Gobierno”, comentó el Diputado.