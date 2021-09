‘La gente era mis ojos, por eso mis pronósticos eran precisos’; Juan Espinosa dejará de emitir reportes del clima

Desde el 2009, Juan Espinosa Luna, Geofísico de 56 años empezó a emitir reportes del clima en su cuenta de Facebook personal, que rebasó los 5 mil contactos y tuvo que migrar a hacer una fanpage que ahora cuenta con más de 84 mil seguidores.

Su interés genuino por dar información certera y poder ayudar a evitar alguna pérdida humana o daños, es lo que lo impulsó para empezar con esta tarea.

”Surge a raíz de la necesidad del tratamiento de la información que emite Conagua, porque es información muy regional... de tal forma que miraba el desfase de tiempo que se tenía y la información que se tenía aquí para Sinaloa, que fue necesario ya estar monitoreando uno y fue cuando cree la página con mi nombre “, comentó.

“Más que nada que fuera útil, si alguien puede ayudar y evitar alguna pérdida de vida humana o que alguien puede evitar que tenga daños en su casa o que sufra algún daño, con eso era suficiente para mí, me sentía más satisfecho”.

Explicó que los reportes que él daba eran con base a solo cuatro variables y con muy pocas herramientas, una Laptop y su acceso a imágenes satelitales que se obtienen gracias a su colaboración con la Universidad de Oxford en Inglaterra en un proyecto que se llama “Cambio Climático”, pero que para un pronóstico mucho más certero son necesarias hasta 35 variables.

Aunque él vive en Culiacán, a veces se traslada a un rancho en Eldorado, en el cual no tiene acceso a una fuente de energía eléctrica, por lo que trae un generador consigo en su camioneta.

“Precisamente por eso decidí que no se puede estar trabajando, porque no se puede por la infraestructura, estoy yo solo para seguir trabajando y ante una tormenta de rápida formación que puede causar daños muy fuertes, no estoy para nada con herramientas, ni nada, es una gran responsabilidad y sin herramientas pues la verdad que deja de ser uno preciso”.

“Es así que puede observar imágenes de infrarrojo, vapor de agua, entre otras, pero que éstas son solo imágenes y no se tienen valores y datos, por lo que no se puede saber ciertas condiciones del fenómeno climático que se está formando”.

”Es como ver la foto de alguien y querer saber de qué está malo, pues no se puede, está en chino, es realmente mucho colmillo y experiencia lo que se tiene”, comentó.

Es por ello que gran parte de los pronósticos que realizaba también eran con aportaciones de las personas que lo seguían y le hacían comentarios sobre las condiciones climáticas en los sitios en los cuales ellos se encontraban.

“Todos esos datos que me proporcionaban para mí era información muy valiosa que empecé a alimentar al modelo que tenemos, realmente la gente contribuyó muchísimo a que se creara un modelo con mayor efectividad, entonces eso fue una retroalimentación de la gente conmigo, por eso los pronósticos eran más precisos y es algo invaluable”, expresó.

“Eran mis ojos y mis sensores donde quiera, de tal forma que ahorita tenemos control todavía de eso, gracias a la participación de la gente”, señaló.

Después de 12 años, el Geofísico señaló que esto es una tarea que conlleva un gran responsabilidad y que por ello ha decido poner una pausa, hasta no tener la condiciones necesarias para emitir la información más confiable a la ciudadanía.

“Por el momento vamos a pararnos, a retirarnos un buen rato, hasta que se den condiciones realmente, si es que hay condiciones para poder seguir trabajando, más que nada porque estos cambios climáticos cada año van a ser más fuertes, y se van a tener tormentas más fuertes y más rápidas”, dijo.

“Pues las autoridades tienen que hacer su parte o bien que den un apoyo para realmente instrumentar a todo Sinaloa y poder proteger adecuadamente a la gente, porque de otra forma, la verdad, estamos totalmente sin herramientas y pues no, por más esfuerzo que haga uno, no puede”.

En lo personal, Juan Espinosa Luna señaló que esto fue algo que hacía con el simple afán de ayudar.

“Ese fue el motivo principal simplemente, lo hice porque vi la necesidad que se tenía y creo que sirvió y creo que esa era la idea, el motivo principal que fuera útil, con que ayudara a alguien, con eso ya, y afortunadamente sí sirvió de algo”, puntualizó.