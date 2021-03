La gente le va a cobrar factura al PRI y a Morena: Sergio Torres

El candidato a la gubernatura de Sinaloa por el Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, dijo estar seguro que la ciudadanía cobrará la factura al Partido Revolucionario Institucional y a Morena y no votarán por sus candidatos en la próxima elección de junio. También dijo que rescatará los apoyos que el gobierno federal quitó a los productores sinaloenses y que rescatará a la Universidad Autónoma de Sinaloa del secuestro que mantiene el ex Rector Héctor Melesio Cuén Ojeda y su Partido Sinaloense.

“Es un hecho que la gente le va cobrar factura tanto al PRI, como a Morena, porque han dejado abandonados a los sectores productivos, han dejado abandonados a los pescadores, a los agricultores, a las amas de casa, a los ganaderos, han dejado abandonados a los empresarios y cuando digo empresarios es por decir solo un nombre, han dejado abandonados a los empleados de las empresas que se han quedado sin trabajo, que se han quedado sin tener ingreso mínimo para sacar a sus familias adelante”, dijo al momento de llegar a su registro ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

”Por eso nosotros, cuando lleguemos a gobernar a Sinaloa vamos a atender de manera inmediata, de manera eficaz y eficiente el tema de la economía, para que ya no se cierren empresas, para que ya no se pierdan empleos”.Recordó que durante la pandemia hay muchos sinaloenses que han perdido la vida por falta de atención médica oportuna.”... y también el tema de la inseguridad, que está desbordada, aquí en Culiacán es el quinto municipio donde se cometen más feminicidios del país, el robo de vehiculo está desbordado, los homicidios”, agregó.

“Y también como Gobernador voy a rescatar a la Universidad Autónoma de Sinaloa, de ese secuestro que la tiene (Héctor Melesio) Cuén y tentativamente la pudiera tener (Rubén) Rocha, pero no lo vamos a permitir, yo como universitario, egresado de dos carreras de la Universidad, me duele y me lastima que la universidad haya sido la moneda de cambio para esa alianza maquiavélica y convenienciera que han hecho Cuén y Rocha, quieren seguir deprendando a la UAS, pero no lo vamos a permitir”.

Aseguró que rescatará a la Universidad para que sea como era antes, un espacio libre, plural, democrático.”... y ahorita, está secuestrada por Cuén y eso me lo dicen los maestros, me lo dicen los alumnos, pero nosotros llegando, vamos a agarrar el toro por los cuernos, vamos a atender los problemas que tiene Sinaloa y vamos a dar resultados, no vamos a poner pretextos, no vamos a poner excusas, y obviamente también vamos a recuperar esos apoyos que de manera injusta les quitaron a los agricultores, a los pescadores, a los ganaderos, del gobierno federal, con una relación de respeto, institucional, de trabajo, de coodinación con el Presidente de la República, pero con mucha firmeza, para defender a Sinaloa, para defender a su gente y vamos recuperar la grandeza de Sinaloa allá en la ciudad de México. Estoy listo, y vamos pa delante, vamos con todo y si no, pa qué”.