Estrada Ferreiro señaló haber recibido propuestas de otros partidos pero aceptó al PT por garantizarle una solvencia moral transparente.

“El partido es la plataforma de lanzamiento. Si estoy con el PT es porque me dieron condiciones de apoyo para esto y saben también de mi lealtad porque donde yo he estado he sido leal a quien he servido”, mencionó.

“Yo creo que Morena como partido a nivel nacional que nació muy fuerte se ha debilitado en varias partes del país por causa de personas como el gobernador de Sinaloa”.

Le ceden fórmula completa

Durante la conferencia, el dirigente estatal del Partido del Trabajo, Leobardo Alcántara Martínez, mencionó que cedió la fórmula completa al ex alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, mientras que él espera de indicaciones de su partido para un próximo cargo.

Estrada Ferreiro no mencionó quién será su suplente y se limitó a decir que el próximo 29 de febrero, durante la entrega de las constancias de registro, se sabrá quién ocupará el cargo de suplente.

El PT Sinaloa contendrá por un distrito federal en coalición con Morena por el distrito 03, con Fernando García e irán solos por el distrito 02, con Luis Manuel Rivera Villelas y por el distrito 06 con Lilia Cenit García Dueñas mientras que Yolanda de La Cruz acompañará en la fórmula por el Senado.