La Gobernadora Graciela Domínguez y titular de SADER Columba López, mantienen diálogo abierto con el sector agropecuario y pesquero de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa, a 28 de septiembre de 2026.– La reciente visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Sinaloa dejó compromisos claros que han comenzado a cristalizarse de manera inmediata y ello se reflejó con el despliegue en la entidad de los funcionarios del gabinete federal con el fin de otorgar atención directa a la población, misma que arrancó con una jornada de tres días a través de la cual, la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, acompañada por la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, se reunieron con ganaderos, agricultores, pescadores, acuicultores, financieras, productores de mango y líderes de sector.

Durante la primera reunión, con productores agrícolas, se acordó implementar un programa especial para la producción de semilla a nivel local, con apoyo del INIFAP, elevando así la rentabilidad. Además, se planteó la posibilidad de crear un banco propio para mejorar las condiciones de financiamiento a pequeños productores, así como diversas estrategias para aminorar los costos de producción y elevar la rentabilidad de los productores de grano.

Al continuar la gira de trabajo con el sector ganadero, uno de los acuerdos más visibles fue la creación de un Programa Integral para la Ganadería de Sinaloa, para los próximos cuatro años, que incluiría apoyos, créditos, atención a enfermedades y disponibilidad de agua y alimento, entre otros rubros.

Este programa se nutrirá de las propuestas de los productores y de los gobiernos, para acordar acciones relacionadas con la recuperación del estatus zoosanitario, la disponibilidad de agua para sembrar forrajes, entre otros temas e implica reuniones periódicas para ver los avances.

En lo inmediato, a líderes y representantes de organismos del sector pecuario sinaloense (ganaderos, lecheros, porcicultores, criadores, avicultores, entre otros), se les dio a conocer una serie de apoyos en su beneficio, como acopio lechero, financiamiento y atención al gusano barrenador.

En el aspecto financiero, Graciela Domínguez y Columba López sostuvieron una reunión con dispersores de créditos agrícolas a quienes presentaron esquemas de créditos para apoyar al productor, a través de parafinancieras, destacando diversos programas que opera FIRA, como “Cosechando Soberanía”, esquema de crédito con tres componentes, crédito de avío, seguro agrícola y coberturas, dentro del cual, el interés máximo que se cobre al productor debe de ser del 17.5 %, pudiendo ser sujetos a una bonificación del 9 %.

Por otra parte, el programa “Comercializa Más”, está diseñado por FIRA para apoyar al productor a cubrir riesgos de forma sencilla, por las toneladas exactas que requiere y tipo de cambio en pesos, asegurando el crédito, mientras que el programa “Sustenta Más” busca disminuir los costos al productor a través de una aplicación menor de fertilizante químico. La idea primordial es disminuir el costo de producción, a través de un financiamiento adecuado, para disminuir la presión sobre el precio objetivo final.

En relación al sector pesquero, la gobernadora y la secretaria, sostuvieron un intercambio abierto de opiniones con representantes de cooperativas y organismos de la pesca de altamar, quienes plantearon diversas problemáticas en temas como costos de producción, diésel marino, financiamiento para infraestructura, inspección y vigilancia, retiro de embarcaciones, entre otros, trazando una ruta con la finalidad de elaborar un esquema para el rescate y búsqueda de la rentabilidad para este sector pesquero, acordando revisar de manera individual cada una de las propuestas.

Posteriormente, en otra reunión con productores acuícolas, se acordó establecer acciones para mitigar la importación ilegal de camarón, recabar elementos técnicos locales para generar mayor competitividad, ofrecer acceso al programa Cosechando Soberanía para acceder a créditos a bajo costo para sembrar camarón e implementar un trabajo interinstitucional federal y estatal para combatir el ingreso del producto ilegal.

También los pescadores de aguas continentales obtuvieron beneficios al anunciarles que se atenderán de inmediato 23 solicitudes para repoblamiento de dos millones de alevines de tilapia, lo que representa una inversión de 1.5 millones de pesos de parte del gobierno federal y la garantía de que los pescadores de presas tendrán acceso a los mismos créditos de los agricultores por medio del Programa Cosechando Soberanía, a tasas de interés preferenciales.

Por su parte, los pescadores ribereños obtuvieron el compromiso de la secretaria Columba López de reunirse con el Secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, para solicitarle la colaboración de esta institución para emprender un programa de dragados y desazolves de bahías y canales de navegación, además de analizar con CONAPESCA y con el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS), la viabilidad de segmentar el territorio nacional, para hacer vedas diferenciadas.

Domínguez Nava y López Gutiérrez también tuvieron un acercamiento con mujeres empacadoras en Mazatlán, a quienes les plantearon la posibilidad de crear empresas relacionadas con su actividad y abrir establecimientos bajo el emprendimiento y apoyo del gobierno estatal y federal.

Finalmente, la mandataria estatal y la titular de SADER sostuvieron una reunión de trabajo con productores y productoras de mango del sur de Sinaloa, de los municipios de Rosario, Escuinapa, Concordia y Mazatlán, a quienes les propusieron establecer un esquema de financiamiento diseñado especialmente para el sector, a fin de disminuir los costos de producción, además de fortalecer las campañas de control de plagas, como la mosca de la fruta y otras, con una inversión de alrededor de 12 millones de pesos, para que los productores de mango conserven el estatus fitosanitario y puedan seguir exportando.