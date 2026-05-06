$!La Guelaguetza y el color de Oaxaca engalanan el inicio del XXXI Festival Internacional Universitario de la Cultura 2026, en el 153 aniversario de la UAS

Con Oaxaca como estado invitado, y con las danzas y sones de sus regiones llenando de color y armonía la explanada del Edificio Central, inició el XXXI Festival Internacional Universitario de la Cultura (FIUC) 2026 de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en conmemoración del 153.º aniversario de la fundación de esta máxima casa de estudios.

En representación del Rector, el doctor Jesús Madueña Molina, asistió la directora de la Unidad de Bienestar Universitario (UBU), la doctora Sofía Angulo de Madueña; además, estuvieron presentes el Secretario Académico Universitario, el maestro Sergio Mario Arredondo Salas; el director general de Extensión de la Cultura, el doctor Homar Medina Barreda, y el director de Cultura Municipal, Adolfo Plata Guzmán.

Por ser un referente cultural de gran trayectoria en México, este año la fiesta cultural de los universitarios recibió el respaldo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Programa de Apoyo a Festivales Artísticos y Culturales (Profest).

“Muchas gracias a toda la comunidad universitaria y sinaloense; vemos mucha asistencia y participación. Es muy importante que nos acompañen y vivan estos festivales, porque son totalmente gratuitos y se desarrollan en un ambiente tranquilo, de convivencia y familiar, como lo hacemos aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa”, expresó Angulo de Madueña.

A nombre del Rector —quien por la mañana declaró inaugurado el festival—, la doctora externó un saludo y reconoció su disposición para apoyar este importante evento, permitiendo que se realice en las cuatro unidades regionales cada año a pesar de las dificultades económicas. Por ello, destacó que esta edición recibió el respaldo del Profest y señaló que se buscará mantener este apoyo anualmente.

Asimismo, agradeció a todas las áreas y dependencias que hacen posible el festival, así como a los artistas que participan con entusiasmo. Invitó a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a asistir y disfrutar de cada presentación y actividad que integra esta fiesta cultural.