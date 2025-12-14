$!La ilusión gigante de Juan entre luces y velocidad

CULIACÁN._ Juan, un pequeño soñador de 4 años que actualmente cursa el preescolar, sabe exactamente lo que quiere encontrar al despertar en la mañana del Día de Reyes.
Pese a que a veces se muestra cohibido y casi no habla, la emoción se desborda al nombrar sus peticiones, ya que sus deseos están cargados de velocidad y tecnología punta.
Juan es muy específico con sus regalos, ya que él anhela recibir un carro a control remoto, imaginando largas rutas llenas de brillo; y además, como muchos niños de su edad, tiene en su lista una tablet.
Pero el artículo que más parece encender su entusiasmo es un vehículo grande que le permita recolectar más carros dentro de él, que es un camión con luces, un detalle importante para él.
El pequeño, quien vive con sus padres, primos y abuelos, es hijo único.
En el kínder, donde dice que es amigo de todos, su actividad favorita es jugar a las escondidas.
Cuando se le pregunta por su futuro, su sueño ya está claro, revelando una fascinación por las máquinas y el movimiento, ya que él quiere ser camionero cuando sea grande.
Aunque se presenta de manera tímida, Juan también es muy cariñoso y, si tuviera a los Reyes Magos enfrente, su mensaje sería un reflejo de su gran corazón, demostrando que, más allá de los regalos, lo más importante es el cariño, diciéndoles que los quiere.
“Los quiero mucho”, dijo Juan.
Este simple pero poderoso mensaje encapsula toda la mágica e infantil ilusión de la temporada.
LA CAMPAÑA
Por segundo año consecutivo, la campaña Sé un Rey Mago se realiza en coordinación de Noroeste con el colectivo de buscadoras “Sabuesos Guerreras”, por lo que en esta edición las historias están focalizadas a niños y niñas de familias que han sido tocadas por la violencia con la desaparición de un familiar.
PARTICIPE
Los donativos pueden ser entregados en las oficinas de Noroeste Culiacán en calle Ángel Flores 282 oriente, colonia Centro. La recepción de donaciones estará abierta hasta unos días antes del Día de Reyes.