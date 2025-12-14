$!La ilusión gigante de Juan entre luces y velocidad

CULIACÁN._ Juan, un pequeño soñador de 4 años que actualmente cursa el preescolar, sabe exactamente lo que quiere encontrar al despertar en la mañana del Día de Reyes.

Pese a que a veces se muestra cohibido y casi no habla, la emoción se desborda al nombrar sus peticiones, ya que sus deseos están cargados de velocidad y tecnología punta.

Juan es muy específico con sus regalos, ya que él anhela recibir un carro a control remoto, imaginando largas rutas llenas de brillo; y además, como muchos niños de su edad, tiene en su lista una tablet.

Pero el artículo que más parece encender su entusiasmo es un vehículo grande que le permita recolectar más carros dentro de él, que es un camión con luces, un detalle importante para él.