Productores están a buen tiempo de entrar a esquema de apoyos para almacenamiento de frijol de la Secretaría de Agricultura de Sinaloa

Las Bodegas de la AARC también participan en este esquema para apoyar a los productores.

Con la finalidad de apoyar los productores sinaloenses que están obteniendo sus cosechas de frijol, ante los bajos precios, la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado, expidió la convocatoria de las Reglas de Operación del Programa de Atención a Productores de Frijol Grano, como medida emergente de la comercialización de su cosecha, ciclo otoño-invierno 2022, para el ejercicio fiscal 2022.

El programa consiste en un esquema de resguardo en bodegas comerciales que sean aptas para almacenamiento, conservación y aseguramiento de la producción, haciéndose partícipe el Gobierno del Estado, por un periodo de hasta 60 días.

La apertura de las ventanillas inició el 24 de enero, para cerrare el 24 de marzo de 2022, en los Centros de Acopio de preferencia del productor, autorizados para participar en el programa.

La Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC), como parte de los centros de acopio autorizados, invita a los productores a informarse sobre los requisitos y entregar cuanto antes la papelería, para ser acreedores de este apoyo al almacenaje.

Está en proceso la definición de la mecánica de pignoración, para tratar de alcanzar un buen ingreso al productor, ya que al día de hoy, los precios del frijol oscilan en los 20,000 pesos por tonelada, pese a que prevén bajos rendimientos por problemas de enfermedades fúngicas en las plantas.

Por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya, indicó en la semanera del pasado 24 de enero, que la problemática actual del frijol no es su colocación en el mercado, sino, la presencia del ¨coyotaje¨, que a veces sorprende a los productores, pagándoles menos por sus cosechas.

¨Se lo están pagando hasta en 19 pesos, cuando no debe ser menos de 30 y lo que yo le he pedido a los productores, es que se esperen tantito, que se almacene el frijol, que almacenen su cosecha y nosotros les vamos a cubrir el costo, de ese almacenamiento temporal. Porque con ese almacenamiento temporal, vamos a lograr que el precio no caiga, sino que el precio quede justamente donde debe de estar¨ explicó Rocha.

Fuentes:

staging.sinaloa.gob.mx/p/

secretaria-de-agricultura-y-ganaderia/ programas-servicios-y-tramites